В Украине сертифицировали специальный комплекс для мониторинга БПЛА

В понедельник, 13 июля 2018 года, Украинский государственный центр радиочастот сертифицировал первые устройства для мониторинга БПЛА в воздушном пространстве – DJI Aeroscope Mobile и DJI Aeroscope Stationary.

Об этом сообщает издание itc.ua.

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Отмечается, что комплексы DJI Aeroscope Mobile и DJI Aeroscope Stationary позволяют осуществлять идентификацию, контроль и мониторинг параметров БПЛА. Системы также позволяют контролировать каналы радиоуправления и передачи данных, что обеспечит соблюдение законодательства Украины и правил безопасности полетов квадрокоптерами и другими беспилотными летательными аппаратами.

В ходе оценки соответствия системы Aeroscope проходили тестирование на электромагнитное соответствие, безопасность и эффективность использования радиочастотного ресурса. Результаты оценки положительные,

– сообщил руководитель Украинского государственного центра радиочастот Александр Лысенко.

После оформления декларации о соответствии требованиям технического регламента радиооборудования системы будут введены в оборот и смогут быть разрешены для эксплуатации на территории Украины.