В Украине сняли запрет на популярное обезболивающее
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками отменила временный запрет на продажу "Ацетилсалициловой кислоты" (аспирина).
Об этом сообщается на сайте государственного учреждения.
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Возобновили реализацию товара на основании позитивных результатов дополнительного исследования.
Речь идет о лекарствах производства украинской компании "Лубныфарм", таблетках по 500 мг №10 в блистерах, серии 150717.
Запрет на продажу и реализацию "Ацетилсалициловой кислоты" установили 25 мая из-за выявления факта летального исхода после употребления обезболивающего препарата.
К слову, Верховная Рада Украины одобрила законопроект №3871, который предусматривает запрет использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов.
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