В Украине сняли запрет на популярное обезболивающее

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками отменила временный запрет на продажу "Ацетилсалициловой кислоты" (аспирина).

Об этом сообщается на сайте государственного учреждения.

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Возобновили реализацию товара на основании позитивных результатов дополнительного исследования.

Речь идет о лекарствах производства украинской компании "Лубныфарм", таблетках по 500 мг №10 в блистерах, серии 150717.

Запрет на продажу и реализацию "Ацетилсалициловой кислоты" установили 25 мая из-за выявления факта летального исхода после употребления обезболивающего препарата.

К слову, Верховная Рада Украины одобрила законопроект №3871, который предусматривает запрет использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов.

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