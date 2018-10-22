В Украине сняли запрет с лекарств для укрепления костей и спрея от насморка

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками сняла временный запрет с известного препарата для профилактики и лечения дефицита кальция и витамина D, спрея от насморка и настойки.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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Речь идет о "Кальций - Д3 Никомед Форте" 60 таблеток жевательных серий 11429329, 11433082. Производителем лекарств является Такеда АС, Норвегия.

Запрет установили 18 июля из-за негативных выводов экспертизы относительно качества. А вот сняли его в понедельник, 22 октября, на основании позитивных результатов дополнительного исследования серий.

Ведомство отменило запрет на реализацию и применение назального спрея от насморка "Назо-спрей" серии 01711117. Его установили из-за завышенного показателя pH, а вот дополнительное исследование показало положительные результаты.



В Украине сняли запрет со спрея от насморка "Назо-спрей"

Гослекслужба также сняла запрет с препарата "Эвкалипта настойка" серии 41017 за положительные результаты исследования.

Производителем лекарств является ПАО "Лубныфарм", Украина. Препарат применяют для лечения воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей и полости рта, при нарушениях сна и легких формах неврозов.

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