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      В Украине сняли запрет с лекарств для укрепления костей и спрея от насморка

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      В Украине сняли запрет с "Кальция-Д3 Никомед Форте", "Назо-Спрея" и "Эвкалипта настойки"
      В Украине сняли запрет с "Кальция-Д3 Никомед Форте", "Назо-Спрея" и "Эвкалипта настойки" / rd.com

      Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками сняла временный запрет с известного препарата для профилактики и лечения дефицита кальция и витамина D, спрея от насморка и настойки.

      Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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      Речь идет о "Кальций - Д3 Никомед Форте" 60 таблеток жевательных серий 11429329, 11433082. Производителем лекарств является Такеда АС, Норвегия.

      Запрет установили 18 июля из-за негативных выводов экспертизы относительно качества. А вот сняли его в понедельник, 22 октября, на основании позитивных результатов дополнительного исследования серий.

      Ведомство отменило запрет на реализацию и применение назального спрея от насморка "Назо-спрей" серии 01711117. Его установили из-за завышенного показателя pH, а вот дополнительное исследование показало положительные результаты.

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      Гослекслужба также сняла запрет с препарата "Эвкалипта настойка" серии 41017 за положительные результаты исследования.

      Производителем лекарств является ПАО "Лубныфарм", Украина. Препарат применяют для лечения воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей и полости рта, при нарушениях сна и легких формах неврозов.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лекарства Медицина
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 22 октября
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