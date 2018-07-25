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В Украине сняли запрет с популярного кардиопрепарата

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В Украине сняли запрет с популярного кардиопрепарата
В Украине сняли запрет с популярного кардиопрепарата / terve.fi

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками сняла запрет на продажу, хранение и реализацию препарата "Армадин".

Об этом сообщает пресс-служба Гослекслужбы.

Как известно, запрет был введен в мае 2018 года на основании окончания срока действия временного запрета. На основании позитивных результатов дополнительного исследования раствор для инъекций "Армадин" возвращают в оборот.

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"Распоряжение о запрете реализации и применения лекарственного средства "Армадин", (раствор для инъекций 50 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10) серии 71308015, производства "Лекхим-Харьков" отзывается", – говорится в документе.

В Україні зняли заборону з популярного кардіопрепарату

В Украине сняли запрет с популярного кардиопрепарата

Как известно, раствор широко используют в неврологии и кардиологии: острые нарушения мозгового кровообращения, вегетососудистая дистония, в составе комплексной терапии острого инфаркта миокарда, нестабильная стенокардия, ишемическая болезнь сердца в сочетании с артериальной гипертензией, хронической сердечной недостаточностью, желудочковыми аритмиями и тому подобное.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Лечение Здоровье Новости Украины Сердечно-сосудистые заболевания Министерство здравоохранения Украины Медицина Лекарства
Источник: 24 Канал
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