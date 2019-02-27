В Украине снова поднимут цены на горячую воду и отопление: когда и на сколько
С 1 мая в Украине газ раз подорожает. На этот раз на 15%. Повышение цены на газ, в свою очередь, приведет к росту тарифов на горячую воду и отопление – от 10% до 20%.
Это прописано в принятой Кабмином постановлении от 19 октября 2018 № 867 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа". Документ вступил в силу 1 ноября 2018 года (тогда же и повысили цены на газ на 23,5%) и будет действовать до 1 мая 2020 года.
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Сейчас куб газа стоит 8,55 гривны. С 1 мая цена на него поднимется до 9,85 гривны.
Например, сейчас куб горячей воды в Киеве стоит 97,89 гривны. Минимальное повышение тарифа – 10%. Итак с 1 мая за куб воды придется выложить как минимум 107 гривен.
Иллюстрация:
- 5 минут душа = 10 гривен
- гарячая ванна = приблизительно 15-17 гривен
Отметим, что для всех городов тарифы отличаются. Они могут быть разными даже в пределах одного города.
Как формируется платежка? 99% в тарифе на отопление – это тепловая энергия. А тариф на тепловую энергию – это сумма стоимости изготовления, транспортировки и поставки тепловой энергии соответствующего качества. Закон предусматривает право потребителя иметь полную информацию по ценам и тарифам и их составляющим. Однако, детализированные расчеты по каждому предприятию найти достаточно сложно – как правило, информация обобщена.
Тарифы на тепло и горячую воду рассчитывают именно эти поставщики-монополисты, а утверждают – либо ОГА, или же НКРЕКП. В то же время, органы местного самоуправления в значительной степени влияют на формирование тарифов – они утверждают нормы затрат топливно-энергетических ресурсов, определяют температурный график работы тепловых сетей и размер местных налогов и сборов и тому подобное.
Таким образом, тариф на тепловую энергию – это сумма тарифов на:
- Производство тепловой энергии: тепловую энергию производят котельные, теплоэлектростанции, теплоцентрали и теплоэлектростанции, а также атомные электростанции, поэтому стоимость тепла напрямую зависит от способа, которым оно было произведено;
- Транспортировка тепловой энергии – стоимость тепла будет зависеть от длины и технического состояния сетей транспортировки;
- Поставка тепла к конечному потребителю.
Поэтому тарифы не только не могут быть одинаковыми для всех городов, даже могут существенно отличаться в пределах одного населенного пункта. Впрочем, тариф не должен сказываться на сумме, которую оплачивает семья за коммунальные услуги, если оформить субсидию.
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Как сэкономить на горячей воде?
1. Прежде всего – нужно установить счетчики воды, если у вас центральное водоснабжение. Таким образом платить будете только за собственное потребление.
2. Эффективнее пользоваться смесителем в виде ручки, чем стандартными двумя кранами. Можно установить комфортную температуру, включать и выключать кран одним движением, а не крутить краны каждый раз, бесполезно тратя воду и теряя время.
3. Сломанный кран или сливной бачок – плюс несколько лишних вылитых напрасно ванн, за которые заплатите. Дешевле установить новые приборы.
4. Принимать душ экономнее, чем ванну. Из-за насадок, которые распыляют воду, потратится в несколько раз меньше воды.
Принимайте душ – это экономнее, чем ванна
5. Для экономии воды во время мытья посуды следует установить двойную раковину. Тогда можно мыть посуду в одной части, а полоскать – в другой, и не выливать горячую воду напрасно.
Размораживать мясо, рыбу под струей горячей воды – тоже плохая идея. Это пустая трата воды и тепла, плюс уничтожение полезных веществ продуктов. Размораживайте мясо и рыбу постепенно в холодильнике.
6. Автоматические стиральные и посудомоечные машины сэкономят труд, время и ресурсы.
Как экономить на отоплении?
Здесь важно не допускать утечки тепла из квартиры. Предлагаем несколько простых, но действенных способов экономии тепла в доме.
Металлопластиковые окна. Это позволяет сохранить около 50% тепла в помещении. Если денег на металлопластиковые окна нет, утеплите осенью окна, балконные двери и входные двери.
Батареи. Если батарею закрывает тюль, то 3-4% тепла теряется. Еще лучше за батареей поставить тепловой экран из фольги. Это будет отражать тепло и 12% тепла будет возвращаться в квартиру. Покрасьте батареи в темный цвет, тогда они будут излучать на 8% тепла больше, чем белые. По словам експертка по постоянному домохозяйству Галины Гупан, это скандинавский дизайн: все средства, которые греют должны быть темного цвета. Например, коричневого.
Поскольку у этого цвета лучшие характеристики теплопроводности. Стены почему светлые? Потому что они сохраняют тепло и отражают его в квартиру. К таким хитростям прибегают в холодных скандинавских странах,
– комментирует Гупан.
Проветривание. Не держите форточку постоянно открытой или если установлены металлопластиковые окна в режиме "проветривания". Проветривайте помещение интенсивно, то есть полностью открывайте окно, но недолго.
Не держите окна на проветривании долго
И еще несколько лайфхак:
- Тепловой счетчик в квартире, которая подключена к центральному отоплению, позволяет отследить сколько тепла вы получили и платить только за это количество.
- Термостатический вентиль на радиатор позволит контролировать температуру в доме, квартире или отдельной комнате, не платить за "лишнее" тепло и не выпускать его из окна.
- Размер отопительного прибора должен соответствовать размеру помещения. Его следует выключать, если никого нет дома.
- Отопительные приборы и радиаторы будут более эффективными, если их не закрывать мебелью, тяжелыми шторами, одеждой или декоративными панелями.
- Система "теплый пол" – способ подвести тепло именно туда, где оно больше всего нужно. Например, рабочий стол или на участок пола, где ходят жильцы.
- Перед началом каждого отопительного сезона следует проверять систему. Стоит устранить воздушные пробки, отремонтировать места возможного протекания, обратить особое внимание на места соединений частей системы. Это позволит избежать прорывов во время эксплуатации системы в холодный период. Поэтому стоит это сделать немедленно!
- Газовую колонку или бойлер, которые отработали 15-20 лет, следует заменить. Со временем эти устройства теряют эффективность.
- Окна с двойным или тройным остеклением в несколько раз уменьшают потери тепла.
- Плотные шторы помогают удерживать тепло в доме, но мешают поступлению тепла из радиаторов. Поэтому стоит подумать, какая их длина будет оптимальной.
- Толстое покрытие на полу снижает теплопотери, которые идут через нее.
- Модернизация системы вентиляции, а именно рекуперация тепла, – эффективный способ повторного использования тепловой энергии воздуха, удаляемого из здания или сооружения, для нагрева свежего воздуха, поступающего с улицы.