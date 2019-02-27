В Украине снова поднимут цены на горячую воду и отопление: когда и на сколько

С 1 мая в Украине газ раз подорожает. На этот раз на 15%. Повышение цены на газ, в свою очередь, приведет к росту тарифов на горячую воду и отопление – от 10% до 20%.

Это прописано в принятой Кабмином постановлении от 19 октября 2018 № 867 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа". Документ вступил в силу 1 ноября 2018 года (тогда же и повысили цены на газ на 23,5%) и будет действовать до 1 мая 2020 года.

Читайте также: Реально ли снизить цену на газ в Украине: четкий ответ экономиста

Сейчас куб газа стоит 8,55 гривны. С 1 мая цена на него поднимется до 9,85 гривны.

Например, сейчас куб горячей воды в Киеве стоит 97,89 гривны. Минимальное повышение тарифа – 10%. Итак с 1 мая за куб воды придется выложить как минимум 107 гривен.

Иллюстрация:

5 минут душа = 10 гривен

гарячая ванна = приблизительно 15-17 гривен

Отметим, что для всех городов тарифы отличаются. Они могут быть разными даже в пределах одного города.

Как формируется платежка? 99% в тарифе на отопление – это тепловая энергия. А тариф на тепловую энергию – это сумма стоимости изготовления, транспортировки и поставки тепловой энергии соответствующего качества. Закон предусматривает право потребителя иметь полную информацию по ценам и тарифам и их составляющим. Однако, детализированные расчеты по каждому предприятию найти достаточно сложно – как правило, информация обобщена.

Тарифы на тепло и горячую воду рассчитывают именно эти поставщики-монополисты, а утверждают – либо ОГА, или же НКРЕКП. В то же время, органы местного самоуправления в значительной степени влияют на формирование тарифов – они утверждают нормы затрат топливно-энергетических ресурсов, определяют температурный график работы тепловых сетей и размер местных налогов и сборов и тому подобное.

Таким образом, тариф на тепловую энергию – это сумма тарифов на:

Производство тепловой энергии: тепловую энергию производят котельные, теплоэлектростанции, теплоцентрали и теплоэлектростанции, а также атомные электростанции, поэтому стоимость тепла напрямую зависит от способа, которым оно было произведено; Транспортировка тепловой энергии – стоимость тепла будет зависеть от длины и технического состояния сетей транспортировки; Поставка тепла к конечному потребителю.

Поэтому тарифы не только не могут быть одинаковыми для всех городов, даже могут существенно отличаться в пределах одного населенного пункта. Впрочем, тариф не должен сказываться на сумме, которую оплачивает семья за коммунальные услуги, если оформить субсидию.

Читайте также: Субсидии "живыми" деньгами украинцы впервые получат в марте: как это будет происходить

Как сэкономить на горячей воде?

1. Прежде всего – нужно установить счетчики воды, если у вас центральное водоснабжение. Таким образом платить будете только за собственное потребление.

2. Эффективнее пользоваться смесителем в виде ручки, чем стандартными двумя кранами. Можно установить комфортную температуру, включать и выключать кран одним движением, а не крутить краны каждый раз, бесполезно тратя воду и теряя время.

3. Сломанный кран или сливной бачок – плюс несколько лишних вылитых напрасно ванн, за которые заплатите. Дешевле установить новые приборы.

4. Принимать душ экономнее, чем ванну. Из-за насадок, которые распыляют воду, потратится в несколько раз меньше воды.



Принимайте душ – это экономнее, чем ванна

5. Для экономии воды во время мытья посуды следует установить двойную раковину. Тогда можно мыть посуду в одной части, а полоскать – в другой, и не выливать горячую воду напрасно.

Размораживать мясо, рыбу под струей горячей воды – тоже плохая идея. Это пустая трата воды и тепла, плюс уничтожение полезных веществ продуктов. Размораживайте мясо и рыбу постепенно в холодильнике.

6. Автоматические стиральные и посудомоечные машины сэкономят труд, время и ресурсы.

Как экономить на отоплении?

Здесь важно не допускать утечки тепла из квартиры. Предлагаем несколько простых, но действенных способов экономии тепла в доме.

Металлопластиковые окна. Это позволяет сохранить около 50% тепла в помещении. Если денег на металлопластиковые окна нет, утеплите осенью окна, балконные двери и входные двери.

Батареи. Если батарею закрывает тюль, то 3-4% тепла теряется. Еще лучше за батареей поставить тепловой экран из фольги. Это будет отражать тепло и 12% тепла будет возвращаться в квартиру. Покрасьте батареи в темный цвет, тогда они будут излучать на 8% тепла больше, чем белые. По словам експертка по постоянному домохозяйству Галины Гупан, это скандинавский дизайн: все средства, которые греют должны быть темного цвета. Например, коричневого.

Поскольку у этого цвета лучшие характеристики теплопроводности. Стены почему светлые? Потому что они сохраняют тепло и отражают его в квартиру. К таким хитростям прибегают в холодных скандинавских странах,

– комментирует Гупан.

Проветривание. Не держите форточку постоянно открытой или если установлены металлопластиковые окна в режиме "проветривания". Проветривайте помещение интенсивно, то есть полностью открывайте окно, но недолго.



Не держите окна на проветривании долго

И еще несколько лайфхак: