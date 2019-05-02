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      В Украине снова выросла средняя зарплата

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      Средняя зарплата в Украине в марте 2019 года
      Средняя зарплата в Украине в марте 2019 года / Фото из открытых источников

      Средняя зарплата в Украине, которую получают штатные работники предприятий, учреждений и организаций, в марте составила 10 тысяч 237 гривен. Это на 22,1% больше, чем год назад.

      Ранее, в феврале, средняя зарплата в Украине выросла на 206 гривен – до 9 тысяч 429 гривен.

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      Реальная зарплата (с учетом инфляции) в марте 2019 года выросла на 12,5% по сравнению с мартом 2018 года, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

      середня зарплата Україна березень 2019 рік
      Средняя зарплата в Украине

      Самую высокую зарплату в марте получали в Киеве – 16 тысяч 207 гривен. А самую низкую – в Черновицкой области – 7 тысяч 437 гривен. В большинстве областей размер зарплаты колеблется в пределах от 7 тысяч до 9 тысяч гривен.

      Относительно зарплат по отраслям, то самые высокие зарплаты в Украине получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" – 20 тысяч 453 гривны, самые низкие – "Охрана здоровья и предоставление социальной помощи" – 6 тысяч 750 гривен и "Временное размещение и организация питания" – 6 тысяч 848 гривен.

      В марте вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что в Украине есть все возможности для того, чтобы средняя зарплата составляла 12 тысяч гривен до конца 2019 года.

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      Теги: Новости Украины Деньги Статистика Зарплата
      Источник: 24 канал
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