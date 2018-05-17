В Украине снова запретили вакцину против гепатита B

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в очередной раз запретила вакцину "Эувакс В".

Об этом информирует пресс-служба ведомства, которая опубликовала соответствующее распоряжение относительно этого препарата.

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Госслужба наложила временный запрет на использование вакцины из Кореи "Эувакс В" для профилактики гепатита B. Все потому, что в результате применения препарата умер один человек.

К слову, вакцину неоднократно запрещали, однако такой запрет отменяли.

Кроме того, недавно под запрет попал раствор для инъекций "Но-Х-ша", а также запретили антибиотик "Ауроксон". В "черный список" попало противоопухолевое средство OPDIVO.