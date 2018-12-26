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      В Украине собрали рекордный урожай орехов: впечатляющие цифры

      Экономика 24 175 Читати новину українською

      В Украине в этом году собрали более 120 тысяч тонн ценного продукта. По объемам валового сбора – это третье место в мире после Китая и США.

      Получить урожай почти на четверть больше прошлогоднего удалось благодаря благоприятным погодным условиям и увеличению ореховых садов.

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      По оценкам экспертов при правильном подходе к этому бизнесу рентабельность может достигать 180%.

      Многие предприниматели считают весьма выгодным выращивать эту культуру. В прошлом году площадь ореховых садов, именно под грецкий орех, была 18,3 тысяч гектаров. В этом году площадь выросла где-то на 3% – до 18,9 тысяч гектаров ",
      – отметила аналитик Украинской аграрной конфедерации Неля Онищенко.

      Но пока выращивание в промышленных масштабах в Украине дает только 14% урожая, а вот львиную долю дают частные крестьянские хозяйства. Получить большие прибыли производителям в этом году вряд ли удастся. Закупочные цены упали по сравнению с прошлым годом на треть. Сейчас килограмм грецких орехов на столичном рынке можно купить за 130 гривен. Впрочем покупателей – мало – сетуют торговцы.

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      За свое хорошее качество украинский орех обычно высоко ценился за рубежом, в частности в странах ЕС, Турции и на Ближнем Востоке. Впрочем, из-за торговых войн США и Китая, ограничения экспорта, грецкий орех из Поднебесной заполонил европейский рынок. Конкуренцию дешевым импортом составляет Казахстан и Молдова. Поэтому мировые закупочные цены снизились до 5 долларов за килограмм. Однако, по словам экспертов, с нового года стоимость этого продукта традиционно начнет расти.

      Теги: Новости Украины Экономика 24 Сельское хозяйство Продовольствие
      Источник: 24 канал
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