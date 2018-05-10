В Украине состоится Чемпионат Мира по стронгмену в весовой категории 110 кг

Федерация стронгмена Украины приглашает посетить Чемпионат Мира по стронгмену в в.к. 110 кг, который состоится в Хусте.

Событие стартует на Центральной площади города Хуст 12 мая с 11:00 до 19:00

Упражнения:

Квалификация (тайм лимит 60 сек)

1. Таер флип 6 кантуваний 2. Лог лифт На максимум 3. Прогулка фермера 130 кг/40 м

Финал (тайм лимит 90 сек)

Трек пул с канатом 20 м Эстафета Дамбл 85кг + Аксель130 кг +Лог лифт 140 кг + Лог лифт 150 кг Эстафета 2 мешки 20м + Супер Йок 375 кг 20 м Шары Атласа 120 кг, 130 кг, 160 кг, 180 кг x тумба 145 см

Участники соревнований:

1. Денис Бережник (Украина)

2. Oliver Nell (Германия)

3. Юрий Огоновский (Украина)

4. Саша Кочергин (Украина)

5. Patryk Przybyła (Польша)

6. Michal Weglicki (Польша)

7. Dariusz Blaszczyk (Польша)

8. Tomasz Rzymkowski (Польша)

9. Роман Греков (Украина)

10. Михаил Ходяков (Украина)

11. Victor Coniuc (Молдова)

12. Māris Krievelis (Латвия)

13. Vaidotas Siurna (северная Ирландия)

14. Гайша Павел (Украина)

15. Грицеляк Роман (Украина)

16. Михеев Виталий (Украина)

17. EBADI РЕЗА (Иран)

18. SAFARI BEHZAD (Иран)

19. RAZEGHICHENARESTANSOFLA РЕЗА (Иран)

20. Александр Булавко (Беларусь)

21. Нижник Никита (Беларусь)

22. Евгений Шевченко (Беларусь)

23. Павел Карпенко (Беларусь)

24. András GADÓ (Венгрия)

Безусловно, это будет феерическое и знаменательное событие стронгмена, поскольку в ожесточенной борьбе сойдутся представители разных стран!

А еще эти соревнования войдут в телепроекта "Богатыри" на канале "24 новости", который будет транслироваться в осеннем сезоне!