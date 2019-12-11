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      В Украине состоится заседание военного комитета НАТО: что об этом известно

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      Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного / Збруч

      Свое выездное заседание военный комитет Альянса проведет на базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Это учебное заведение расположено во Львове.

      Такую информацию со ссылкой на Миссию Украины при НАТО распространил начальник академии, генерал-лейтенант Павел Ткачук на своей фейсбук-странице.

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      Для нас это особая честь и одновременно огромная ответственность. Коллектив академии приступил к подготовке этого важнейшего мероприятия международного сотрудничества Украины и ее Вооруженных Сил, чтобы достойно представить нашу страну,
      – подчеркнул он.

      По словам Ткачука, заседание состоится во Львове в конце марта 2020 года.

      Что такое военный комитет НАТО?Высший военный орган НАТО. Комитет несет ответственность за перевод политических решений, которые принимает Североатлантический совет, в военное направление. Именно этот комитет разрабатывает меры, которые считаются необходимыми для обороны Альянса, и принимает решения о военных действиях. Он также разрабатывает стратегическую политику и концепции, а также готовит ежегодную долгосрочную оценку сил и возможностей стран и регионов, которые угрожают интересам НАТО.

      Внимание! Членами военного комитета являются начальники генеральных штабов (главнокомандующие) вооруженных сил стран-членов НАТО, которые собираются не реже чем 3 раза в год. Военный комитет также проводит заседания с особыми партнерами (Украина, Грузия). В 2019 году состоялось два заседания комитета в формате с Украиной.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Львова НАТО
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