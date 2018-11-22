В Украине состоялся первый форум The Saudi – Ukraine Agribusiness Investment Forum

Саудовская Аравия увеличит инвестиции в агросектор Украины. В частности, восточные партнеры готовы вкладывать деньги в выращивание зерна и мясопереработку.

О перспективности инвестиций в агробизнес в Украине, а также сотрудничестве двух стран говорили на первом украино-саудовском агроинвестиционном форуме.

"Цель этого форума – рассказать саудовским инвесторам о перспективах украинского рынка. О возможности его развития и финансирования, инвестиционном климате, об особенностях окружающей среды. Мы хотим, чтобы инвесторы стали более осведомленными, и тогда они начнут вкладывать деньги в украинский агросектор", – отметил председатель правления SALIC UK, организатор форума Халид Алабуди.

В рамках "Стратегии 2030" Саудовская Аравия полностью должна обеспечить свой внутренний рынок продуктами питания. Стратегическим партнером для этого они выбрали Украину. Соответственно, в конце 2017 года был подписан Меморандум об инвестиционном сотрудничестве в сфере сельского хозяйства.

"Украина – важный стратегический партнер для нас. Вполне очевидна выгода от сотрудничества, ведь Украина выращивает и будет выращивать зерновые. Мы потребляем и будем это потреблять. То есть, это такая обоюдная выгода от сотрудничества", – сказал СЕО Unиted Farmers Holding Company Уильям Генри Ингленд.

"Такая страна, как Саудовская Аравия, может быть очень интересным и долгосрочным партнером в инвестициях, а с другой стороны – может быть интересным рынком. Опять же, не только сами по себе, но и выходом на третьи рынки", – отметила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева.

Только за последние пять месяцев товарооборот между Украиной и Саудовской Аравией составил почти 77 тысяч долларов. Основными товарами украинского экспорта были зерновые культуры, масло, мясо и субпродукты.