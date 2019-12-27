В Украине создадут Нацкомиссию в сфере транспорта, которая будет устанавливать тарифы на проезд
Кабинет Министров одобрил законопроект о создании Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере транспорта (НКРТ). Далее документ должна будет рассмотреть Верховная Рада.
Если законопроект одобрят окончательно, то цены на транспортные перевозки в Украине будут рыночными и адекватными, заверил в телеграмм-канале Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
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Он уточнил, что регулятор будет формировать тарифы на услуги субъектов естественных монополий, выдавать лицензии в сфере железнодорожного транспорта и проверять выполнение их условий.
Вкратце о задачах Нацкомиссии в сфере транспорта:
- формировать ценовую и тарифную политику с применением стимулирующих механизмов;
- контролировать ценообразование и не допускать перекрестное субсидирование;
- способствовать развитию конкуренции на рынке.
Больше о функциях Нацкомиссии в сфере транспорта
- Ведомство будет осуществлять госрегулирование, мониторинг и контроль в сфере транспорта, сообщили агентству Интерфакс-Украина в Министерстве цифровой трансформации.
- Финансировать Комиссию будут за счет спецфонда госбюджета, который наполняется за счет субъектов деятельности на транспортном и смежных рынках. При этом ставка взноса на регулирование не может превышать 0,1% чистого дохода плательщика от его деятельности за предыдущий год.
- Комиссия будет регулировать тарифы на управление спецуслуг, которые предоставляют в морском порту субъекты естественных монополий, а также – тарифы на услуги, которые оплачиваются в составе портовых сборов.
- Комиссия будет устанавливать тарифы на перевозку грузов (кроме тарифов на перевозку грузов по железной дороге в международном сообщении), пассажиров и багажа по железной дороге (кроме пригородных и внутригородских перевозок).
- Комиссия будет устанавливать порядок и размер лоцманского сбора с судов, пользующихся услугами морских лоцманов.
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К сферам деятельности Нацкомиссии в сфере транспорта будут входить:
- пользование железнодорожными путями, диспетчерскими службами, вокзалами и другими объектами инфраструктуры, которые обеспечивают движение железнодорожного транспорта общего пользования;
- управления воздушным движением;
- специализированные услуги в речных, морских портах, морских рыбных портах и аэропортах в соответствии с перечнем, определенным правительством.
Создание комиссии также должно обеспечить эффективное госрегулирование деятельности на рынках естественных монополий и смежных рынках в сфере транспорта, по вопросам формирования ценовой (тарифной) политики.