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      В Украине создадут Нацкомиссию в сфере транспорта, которая будет устанавливать тарифы на проезд

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      В Украине создадут Национальную комиссию, которая будет осуществлять госрегулирование в сфере транспорта / dniprograd.org

      Кабинет Министров одобрил законопроект о создании Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере транспорта (НКРТ). Далее документ должна будет рассмотреть Верховная Рада.

      Если законопроект одобрят окончательно, то цены на транспортные перевозки в Украине будут рыночными и адекватными, заверил в телеграмм-канале Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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      Он уточнил, что регулятор будет формировать тарифы на услуги субъектов естественных монополий, выдавать лицензии в сфере железнодорожного транспорта и проверять выполнение их условий.

      Вкратце о задачах Нацкомиссии в сфере транспорта:

      • формировать ценовую и тарифную политику с применением стимулирующих механизмов;
      • контролировать ценообразование и не допускать перекрестное субсидирование;
      • способствовать развитию конкуренции на рынке.

      Больше о функциях Нацкомиссии в сфере транспорта

      • Ведомство будет осуществлять госрегулирование, мониторинг и контроль в сфере транспорта, сообщили агентству Интерфакс-Украина в Министерстве цифровой трансформации.
      • Финансировать Комиссию будут за счет спецфонда госбюджета, который наполняется за счет субъектов деятельности на транспортном и смежных рынках. При этом ставка взноса на регулирование не может превышать 0,1% чистого дохода плательщика от его деятельности за предыдущий год.
      • Комиссия будет регулировать тарифы на управление спецуслуг, которые предоставляют в морском порту субъекты естественных монополий, а также – тарифы на услуги, которые оплачиваются в составе портовых сборов.
      • Комиссия будет устанавливать тарифы на перевозку грузов (кроме тарифов на перевозку грузов по железной дороге в международном сообщении), пассажиров и багажа по железной дороге (кроме пригородных и внутригородских перевозок).
      • Комиссия будет устанавливать порядок и размер лоцманского сбора с судов, пользующихся услугами морских лоцманов.

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      К сферам деятельности Нацкомиссии в сфере транспорта будут входить:

      • пользование железнодорожными путями, диспетчерскими службами, вокзалами и другими объектами инфраструктуры, которые обеспечивают движение железнодорожного транспорта общего пользования;
      • управления воздушным движением;
      • специализированные услуги в речных, морских портах, морских рыбных портах и ​​аэропортах в соответствии с перечнем, определенным правительством.

      Создание комиссии также должно обеспечить эффективное госрегулирование деятельности на рынках естественных монополий и смежных рынках в сфере транспорта, по вопросам формирования ценовой (тарифной) политики.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Транспорт Тарифы Железная дорога Водный транспорт Законодательство Авто
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