В Украине создадут новый медицинский университет национального уровня

Кабинет министров Украины принял решение о создании одесского Национального медицинского университета.

Об этом сообщает Минздрав Украины в Twitter.

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Университет будет создан на базе Одесского национального медуниверситета и Крымского государственного медуниверситета им. С. И. Георгиевского.

Как сообщают в министерстве, такие изменения не повлияют на текущий учебный процесс.

В Україні буде створено новий Національний одеський медичний університет на базі Одеського національного медуніверситету та Кримського державного медуніверситету ім. С.І.Георгієвського. Оргпроцеси не вплинуть на поточний навчальний процес. Слідкуйте за новинами #медосвіта #новини pic.twitter.com/cw8fIAskA9 — Міністерство охорони здоров'я України (@MoH_Ukraine) 27 грудня 2018 р.

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