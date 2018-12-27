В Украине создадут новый медицинский университет национального уровня
Кабинет министров Украины принял решение о создании одесского Национального медицинского университета.
Об этом сообщает Минздрав Украины в Twitter.
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Университет будет создан на базе Одесского национального медуниверситета и Крымского государственного медуниверситета им. С. И. Георгиевского.
Как сообщают в министерстве, такие изменения не повлияют на текущий учебный процесс.
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Источник: 24 Канал
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