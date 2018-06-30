В Украине создали мобильное приложение об очередях на границе с Польшей

Директор департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич заявил, что в Украине разработали мобильное приложение для отслеживания очередей на украинской границе в пределах Львовской области, доступ пока появился для пользователей iPhone.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

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"Отследить загруженность пунктов пропуска на границе во Львовской области теперь можно с помощью мобильного приложения (iPhone)", – отметил представитель МИД в своем микроблоге в Twitter.

Відстежити завантаженість пунктів пропуску на кордоні у Львівській області тепер можна за допомогою мобільного додатка (iPhone) https://t.co/7GltrBAmlx pic.twitter.com/IBLylLRubr — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 30 червня 2018 р.

Так, программа показывает загруженность пунктов пропуска и дополнительную информацию о них в Львовской области.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство Внутренних Дел презентовало мобильное приложение My Pol, с помощью которого пользователь может оценить качество работы полицейского.