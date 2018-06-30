В Украине создали мобильное приложение об очередях на границе с Польшей
Директор департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич заявил, что в Украине разработали мобильное приложение для отслеживания очередей на украинской границе в пределах Львовской области, доступ пока появился для пользователей iPhone.
Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
Читайте также: МОЗ презентовало приложение, где можно проверить, какие лекарства выдают бесплатно
"Отследить загруженность пунктов пропуска на границе во Львовской области теперь можно с помощью мобильного приложения (iPhone)", – отметил представитель МИД в своем микроблоге в Twitter.
Так, программа показывает загруженность пунктов пропуска и дополнительную информацию о них в Львовской области.
Напомним, ранее сообщалось, что Министерство Внутренних Дел презентовало мобильное приложение My Pol, с помощью которого пользователь может оценить качество работы полицейского.