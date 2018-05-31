В Украине создали женскую сборную по хоккею

Вновь национальная женская сборная Украины по хоккею уже в этом году дебютирует на международной арене.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея Украины.

В федерации пояснили, что решили создать сборную учитывая успешный опыт проведения двух чемпионатов Украины по хоккею с шайбой среди женщин.

Документы о создании сборной подготовили и направили в Международную федерацию.

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Женская команда начнет международные выступления с квалификации к чемпионату мира, которая состоится в января 2019 года в Южно-Африканской республике.

Соперниками украинок будут сборные Болгарии, Гонконге, ЮАР и Бельгии. Соревнования пройдут с 16 по 23 января в Кейптауне.

По состоянию на конец сезона 2017 – 2018 годов в Украине есть 128 хоккеисток в возрасте от 15 лет. А также 65 девушек, которые занимаются хоккеем в группах ДЮСШ вместе с парнями.