В Украине стало больше легально устроенных работников

В октябре в Украине официально трудоустроили 644,6 тысячи наемных работников. Это в 2 раза больше, чем в августе, и на 490 тысяч больше, чем в сентябре.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

"Такая положительная тенденция является результатом мер относительно легализации наемного труда и заработной платы, которые принимаются органами ДФС совместно с Гоструда, Пенсионным фондом Украины, другими органами исполнительной власти и органами местного самоуправления", – отметили в ДФС.

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Больше всего наемных лиц трудоустроили работодатели, которые работают в сферах розничной торговли (78 тысяч), общественного питания (29,3 тысячи), строительства (18,2 тысячи).



В октябре еще больше украинцев стали официально трудоустроенными

В ДФС прогнозируют, что количество официально зарегистрированных работников будет расти. Благодаря детенизации труда ожидается рост поступлений налогов на доходы физлиц на более 800 миллионов гривен, военного сбора – около 70 миллионов гривен, единого взноса – более 1,1 миллиарда гривен.