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      В Украине стало дороже приготовить борщ и вареники

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      В Украине выросли цены на овощи в марте
      В Украине выросли цены на овощи в марте / Иллюстративное фото

      За первые три месяца этого года в Украине выросли цены на овощи. Из-за этого подорожали блюда традиционной украинской кухни – постный борщ (плюс 21,1%) и вареники с капустой (плюс 35,6%).

      Борщ и вареники подорожали и в годовом измерении, то есть если сравнивать с мартом 2018 года. Так, стоимость приготовления постного борща и вареников с капустой возросла в 1,4−1,6 раза.

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      По расчетам Экономического дискуссионного клуба, в марте приготовление популярных украинских блюд стоило:

      Борщ (кастрюля объемом 3,5-4 литра):

      • с мясом – 107 гривен 64 копейки;
      • без мяса (постный борщ) – 31 гривну 11 копеек.

      Деруны со сметаной (из расчета 20-25 штук) – 27 гривен 52 копейки.

      Вареники (из расчета 35-40 штук):

      • с сыром – 78 гривен 18 копеек;
      • с капустой – 41 гривну 82 копейки.

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      ціни Україна овочі борщ вареники продукти подорожчання економіка
      Стоимость приготовления борща и дерунов

      В марте, по сравнению с февралем, приготовление большинства традиционных украинских блюд возросло, а именно:

      • вареников с капустой − на 4 гривны 73 копейки на блюде (12,8%);
      • борща постного − на 1 гривну 57 копеек на блюде (5,3%);
      • борща с мясом − на 1 гривну 9 копеек на блюде (1,0%);
      • вареников с сыром − на 14 копеек на блюде (0,2%).

      В то же время стало дешевле приготовить деруны. Стоимость уменьшилась на 1,4%, или на 38 копеек на блюде.

      ціни продукти Україна подорожчання інфляція вареники
      Стоимость приготовления вареников с картофелем и с капустой

      подорожчання ціни українські традиційні страви продукти овочі
      На сколько подорожали популярные украинские блюда

      Сколько стоят овощи для борща в областях Украины?

      В марте 2019 года дешевле можно было купить овощи для приготовления борща во Львовской области − по 19 гривен 85 копеек. А дороже всего − на Донетчине, а именно 25 гривен.

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      ціни овочі Україна подорожчання березень 2019
      Цены на овощи для приготовления борща в областях Украины

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