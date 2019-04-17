В Украине стало дороже приготовить борщ и вареники

За первые три месяца этого года в Украине выросли цены на овощи. Из-за этого подорожали блюда традиционной украинской кухни – постный борщ (плюс 21,1%) и вареники с капустой (плюс 35,6%).

Борщ и вареники подорожали и в годовом измерении, то есть если сравнивать с мартом 2018 года. Так, стоимость приготовления постного борща и вареников с капустой возросла в 1,4−1,6 раза.

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По расчетам Экономического дискуссионного клуба, в марте приготовление популярных украинских блюд стоило:

Борщ (кастрюля объемом 3,5-4 литра):

с мясом – 107 гривен 64 копейки;

без мяса (постный борщ) – 31 гривну 11 копеек.

Деруны со сметаной (из расчета 20-25 штук) – 27 гривен 52 копейки.

Вареники (из расчета 35-40 штук):

с сыром – 78 гривен 18 копеек;

с капустой – 41 гривну 82 копейки.

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Стоимость приготовления борща и дерунов

В марте, по сравнению с февралем, приготовление большинства традиционных украинских блюд возросло, а именно:

вареников с капустой − на 4 гривны 73 копейки на блюде (12,8%);

борща постного − на 1 гривну 57 копеек на блюде (5,3%);

борща с мясом − на 1 гривну 9 копеек на блюде (1,0%);

вареников с сыром − на 14 копеек на блюде (0,2%).

В то же время стало дешевле приготовить деруны. Стоимость уменьшилась на 1,4%, или на 38 копеек на блюде.



Стоимость приготовления вареников с картофелем и с капустой



На сколько подорожали популярные украинские блюда

Сколько стоят овощи для борща в областях Украины?

В марте 2019 года дешевле можно было купить овощи для приготовления борща во Львовской области − по 19 гривен 85 копеек. А дороже всего − на Донетчине, а именно 25 гривен.

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Цены на овощи для приготовления борща в областях Украины