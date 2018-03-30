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В Украине стартовали продажи Huawei P20 lite: сколько стоит смартфон

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В Украине стартовали продажи Huawei P20 lite
В Украине стартовали продажи Huawei P20 lite / Фото из свободных источников

Компания Huawei открывает в центре Киева флагманский магазин. Также там стартуют продажи нового смартфона Huawei P20 lite.

Об этом пишет издание​ prostotech.com.

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В новом магазине есть несколько зон. Например, в зоне тестирования можно проверить возможности устройств. В детской зоне есть планшеты, комната специально предназначена для проведения мастер-классов и презентаций. В служебной зоне уже начал работу приемный и сервисный пункт.

В этом магазине должны быстрее появляться новинки Huawei. Так, уже сегодня, 30 марта, в магазине можно приобрести новую модель смартфона – Huawei P20 lite.

При этом в других торговых сетях эта модель появится только 2 апреля. В Украине смартфон будет доступен в синем, черном, а позже и в розовом цветах.

Стоимость Huawei P20 lite в Украине – 11 999 гривен.

Напомним, 27 марта компания Huawei представила свои флагманские смартфоны P20 и P20 Pro. По словам разработчиков, смартфоны оснащены лучшей на рынке камерой, которая имеет поддержку искусственного интеллекта.

Теги: Новости Киева Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
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