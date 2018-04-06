В Украине стартовали продажи новых OLED-телевизоров LG W7: фото, характеристики, цена

Сегодня, 6 апреля, компания LG Electronics объявила о старте продаж в Украине OLED-телевизора W7 линейки LG SIGNATURE с поддержкой технологий пространственного звучания.

Об этом сообщает Tehnot.

Читайте также: Определили ТОП-10 компаний, которые поставляют лучшие телевизоры в мире

Новинка получила поддержку Dolby Atmos, которую используют в кинотеатрах. Также W7 имеет минималистичный дизайн, который позволяет не отвлекаться на внешние элементы устройства. Телевизор поддерживает воспроизведение 4К HDR контента. Также его оборудовали независимой подсветкой, которая позволяет достичь высокого контраста на картинке и воспроизводит около миллиарда оттенков цветов.

В Украине начали продажи телевизора LG W7

Система LG W7 базируется на webOS 3.5 с поддержкой многозадачности, отвечает за управление пульт LG Magic Remote, который, помимо прочего, имеет кнопку для быстрого доступа к сервису Netflix.

Матрица:

Размер экрана (дюймы) – 65 Разрешение экрана / Resolution – 3840 х 2160 пикселей



Видео (Качество изображения):

UHDA Premium Active HDR c Dolby vision Dolby Vision HDR10 HLG Процессор обработки видеосигнала – OLED Master Engine



Читайте также: Xiaomi представила новый 50-дюймовый телевизор Mi TV 4C: характеристики и цена

Звук:

Исходная мощность (Вт) – "60 W (WF: 20W)" Система динамиков – 4.2 ch DOLBY ATMOS Surround Mode (Объемный звук) – "Dolby Surround (OLED Surround)" Hi-Fi Audio LG Sound Sync / Bluetooth Поддержка аудиоформата DTS Аудиокодек – AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X



Smart TV:

Операционная система – webOS5 / поддержка Magic Remote Функция Magic Zoom Функция "Виртуальная реальность" (360 VR) Voice Recognition Magic Link Функция "Любимые каналы в меню Смарт ТВ" (My Channels)

Сверхтонкий телевизор LG W7

Читайте также: Samsung создали антирекламу телевизоров LG

Цена

Новинка доступна для продажи в Украине с сегодняшнего дня. Однако цена не поражает доступностью. Рекомендованная цена — 7999 долларов (около 208 500 гривен), однако в магазинах за него просят 299 999 гривен.