13:43
8 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: США уничтожает русское православие.Кадыров планирует убивать за оскорбления в сети
      Вєсті Кремля
      22:36, 7 ноября
      Вести.UA: Оговорка Зеленского по Фрейду. Порошенко отдыхает
      Вєсті.UA
      19:32, 7 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости политики
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      В Украине стартует подготовка к выборам в территориальных общинах

      7 Читати новину українською
      Началась подготовка к выборам в новых ОТГ
      Началась подготовка к выборам в новых ОТГ / Иллюстративное фото

      В Украине 9 ноября начинается подготовка к выборам в объединенных территориальных общинах. Центральная избирательная комиссия назначила их на 29 декабря. Ожидается, что в выборах примет участие более 50 тысяч человек.

      Пресс-служба ЦИК в фейсбуке сообщила, что с 9 ноября в Украине начинается избирательный процесс в 6 объединенных территориальных общинах (ОТГ).

      Выборы запланированы в 3 сельских, 1 поселковом и 2 городских ОТГ в 4 областях Украины – Днепропетровской, Львовской, Сумской и Черновицкой,
      – уточнили в ЦИК.

      Читайте также: Новая ЦИК назначила первые выборы в территориальных общинах уже в 2019 году

      В них выберут депутатов и глав соответствующих сельских, поселковых и городских советов ОТГ.

      В Центральной избирательной комиссии информируют, что по предварительным подсчетам в этих выборах смогут принять участие примерно 55,5 тысяч избирателей.

      Ранее начался избирательный процесс первых местных выборов в 86 объединенных территориальных общинах. ЦИК назначила выборы в них на 22 декабря.

      К слову, накануне ЦИК сообщила об угрозе срыва выборов, запланированных на 22 и 29 декабря.

      Что известно о возможном срыве выборов в ОТГ?
      Центральная избирательная комиссия сообщила, что в некоторых ОТГ организация избирательного процесса оказалась под угрозой срыва из-за того, что некоторые члены районных избирательных комиссий уклоняются от выполнения своих обязанностей. В определенных районах свои полномочия выполняют лишь 60% членов от сформированного количества комиссий. Кроме того, в отдельных комиссиях отказываются выполнять свои обязанности их руководители.

      Что известно об ОТГ в Украине?

      • Объединенная территориальная община – добровольное объединение жителей нескольких сел, поселков или городов в один административный центр.
      • Создание ОТГ в Украине стало возможным благодаря реформе децентрализации.
      • В течение почти четырех предыдущих лет, с 25 октября 2015 года до 30 июня 2019 года, первые местные выборы провели в 896 объединенных территориальных общинах.
      • После проведения выборов 22 декабря и 29 декабря 2019 года общее количество ОТГ, в которых прошли первые местные выборы, составит 988.
      blog_ava
      День студента 2019: когда празднуют в Украине
      сегодня
      8229
      Теги: Новости политики Новости Черновцов Сумы Новости Львова Новости Днепра Децентрализация ЦИК Местные выборы 2020
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ошибка – лучшее удобрение для завтрашнего успеха, – вдохновляющие цитаты Джека Ма
      сегодня , 13:29 Ошибка – лучшее удобрение для завтрашнего успеха, – вдохновляющие цитаты Джека Ма
      Ірина Полицька 13
      Невидимая стена между Крымом и правдой
      сегодня , 12:02 Невидимая стена между Крымом и правдой
      Блог Медіа 510
      Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      7 ноября , 09:00 Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      753
      Самоубийства, насилие, фильмы о Майдане: что происходит в Гонконге
      сегодня , 09:20 Самоубийства, насилие, фильмы о Майдане: что происходит в Гонконге
      Богдан Мірошниченко 257
      Кто помогает Беларуси удаляться от России
      сегодня , 08:40 Кто помогает Беларуси удаляться от России
      Злой Одессит 1355
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук