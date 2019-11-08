В Украине стартует подготовка к выборам в территориальных общинах

Пресс-служба ЦИК в фейсбуке сообщила, что с 9 ноября в Украине начинается избирательный процесс в 6 объединенных территориальных общинах (ОТГ).

Выборы запланированы в 3 сельских, 1 поселковом и 2 городских ОТГ в 4 областях Украины – Днепропетровской, Львовской, Сумской и Черновицкой,

– уточнили в ЦИК.

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В них выберут депутатов и глав соответствующих сельских, поселковых и городских советов ОТГ.

В Центральной избирательной комиссии информируют, что по предварительным подсчетам в этих выборах смогут принять участие примерно 55,5 тысяч избирателей.

Ранее начался избирательный процесс первых местных выборов в 86 объединенных территориальных общинах. ЦИК назначила выборы в них на 22 декабря.



К слову, накануне ЦИК сообщила об угрозе срыва выборов, запланированных на 22 и 29 декабря.

Что известно о возможном срыве выборов в ОТГ?

Центральная избирательная комиссия сообщила, что в некоторых ОТГ организация избирательного процесса оказалась под угрозой срыва из-за того, что некоторые члены районных избирательных комиссий уклоняются от выполнения своих обязанностей. В определенных районах свои полномочия выполняют лишь 60% членов от сформированного количества комиссий. Кроме того, в отдельных комиссиях отказываются выполнять свои обязанности их руководители.

Что известно об ОТГ в Украине?