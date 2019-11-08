В Украине стартует подготовка к выборам в территориальных общинах
В Украине 9 ноября начинается подготовка к выборам в объединенных территориальных общинах. Центральная избирательная комиссия назначила их на 29 декабря. Ожидается, что в выборах примет участие более 50 тысяч человек.
Пресс-служба ЦИК в фейсбуке сообщила, что с 9 ноября в Украине начинается избирательный процесс в 6 объединенных территориальных общинах (ОТГ).
Выборы запланированы в 3 сельских, 1 поселковом и 2 городских ОТГ в 4 областях Украины – Днепропетровской, Львовской, Сумской и Черновицкой,
– уточнили в ЦИК.
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В них выберут депутатов и глав соответствующих сельских, поселковых и городских советов ОТГ.
В Центральной избирательной комиссии информируют, что по предварительным подсчетам в этих выборах смогут принять участие примерно 55,5 тысяч избирателей.
- Объединенная территориальная община – добровольное объединение жителей нескольких сел, поселков или городов в один административный центр.
- Создание ОТГ в Украине стало возможным благодаря реформе децентрализации.
- В течение почти четырех предыдущих лет, с 25 октября 2015 года до 30 июня 2019 года, первые местные выборы провели в 896 объединенных территориальных общинах.
- После проведения выборов 22 декабря и 29 декабря 2019 года общее количество ОТГ, в которых прошли первые местные выборы, составит 988.