В Украине существенно снизился государственный долг

Уровень прямого государственного долга Украины к валовому внутреннему продукту (ВВП) к настоящему времени снизился до 60%. Кроме того, Украина намерена сократить прямой госдолг до 52% ВВП к концу 2019 года.

Об этом 22 августа на заседании правительства заявила исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Государственный долг к ВВП снизился до 61,5% на конец 2017 года, мы видим сейчас снижение уже до здорового уровня – 60% ВВП", – сказала Маркарова.

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"Наша стратегия и цели очень амбициозные: до конца этого года достичь 60%, в следующем году – 52% и к концу 2020 года – иметь долг не более 49% ВВП. Это амбитнее цель чем та, которую мы ставили ранее", – заявила и.о. министра финансов.

К слову, утвержденная в начале декабря 2017 года Стратегия управления госдолгом на 2017-2019 годы предусматривала сокращение прямого госдолга к концу 2018 года до 62% ВВП.