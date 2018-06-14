В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят

Судебная реформа Порошенко действует уже полгода. Новые суды созданы, а старые в состоянии ликвидации, однако не все. Верховный Суд Украины, который по закону должен ликвидироваться, и сейчас работает. При том пользуясь деньгами из государственного бюджета.

Президент Порошенко провел немало реформ, и одна из них судебная. Казалось бы, создание новых судов вернет веру людей в судей, развеет миф о том, что суды и судьи куплены. Потому что в новые структуры придут работать исключительно новые люди.

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Но нет, этого не произошло. Большинство работников и судей старых судов перешли в новые, а некоторые и вовсе отказались от перехода. Такая ситуация произошла в Верховном Суде Украины, который сейчас должен находится в активной фазе ликвидации, но нет – работает.

Действительно, в связи с реформой Порошенко, Верховный Суд Украины, который просуществовал более 100 лет, должен прекратить свое существование, его полностью заменил Верховный Суд, без слова "Украина". Сейчас это 2 совершенно разные учреждения, которые работают параллельно, и эта коллизия по вине законодателей,

– рассказал журналист-расследователь Владислав Круглов.

По его словам, судебная реформа предусматривала ликвидацию Верховного Суда Украины и увольнение всех судей, на смену которым создается новый Верховный Суд, а также с помощью конкурса набираются новые незапятнанные судьи. Но никто не хотел уходить с насиженного места. Так и получилось: судьи просто стали на пути ликвидации Верховного Суда Украины.

Суд, которого больше нет. Они уже не судят, но так же работают судьями, и государство им платит. Еще и жалуются – платит мало.



Дом Анатолия Емца

Особняк с собственным бассейном судьи Анатолия Емца более четыресот пятьдесяти квадратов. Дом с видом на лес судьи Татьяны Жаворонок. Миллионы на счетах Валентины Симоненко. Так живут лишенные правосудия слуги Фемиды – судьи Верховного Суда Украины.

Больше о жизни судей, лишенных правосудия – смотрите в полном выпуске программы "ЦРУ".