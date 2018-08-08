В Украине свадебный ажиотаж: интересная причина

В Украине свадебный бум, а все из-за красивой даты: 08.08.2018. Некоторые считают, что такая магия чисел является удачной для начала супружеской жизни. И хотя это будний день, желающих жениться немало.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

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Молодожены верят, что эта дата является символом бесконечности и она принесет им счастье. В частности, в столице Украины заявки на регистрацию брака подало более 350 пар. Всего в Украине на свадебный рушник должно встать более 1600 пар. В Министерстве юстиции отметили, что это в разы больше, чем в обычные дни.

Мы намерены расписать всех, кто хочет сегодня заключить брак. В целом по Украине подано 1565 заявок на регистрацию брака, а в Киеве – это 352 заявления. Цифры постоянно растут,

– рассказал начальник главного территориального управления юстиции в Киеве Станислав Куценко.

По словам представителей городского управления юстиции, магическая дата от разводов не спасает, ведь количество разводов тех, кто становится на свадебный рушник в такие "магические дни" такое же, как и у тех, кто регистрирует браки в обычные даты.