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      В Украине свирепствует зима: сотни людей по всей стране стали жертвами обморожения

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      На Европу и Украину надвигается новый мощный циклон "Бенджамин". Морозы не отступят несколько суток. Врачи просят украинцев быть очень осторожными в следующие несколько холодных дней. Именно сильный мороз уже положил десятки людей по всей Украине в больницы – они стали жертвами обморожения.

      В большинства руки и ноги поражены настолько, что их пришлось ампутировать. Медики объясняют – люди просто не знают, как уберечь себя от обморожения.

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      Львовянин Виталий – один из семи пациентов, который попал в больницу с обморожением за последнюю неделю. Мужчина обрезал деревья. В оттепель на улице ходил в кроссовках, но когда обувь промокла, он не обращал внимания два дня. Соответственно и последствия не заставили себя ждать.

      Чувствовал, что пекут ноги, но не понимал, почему. Думал, что может, переутомился или ноги перемучил. А потом – второй день, третий, и так неделю дома пролежал, надеялся, что отойдет. Но все же пришлось поехать в больницу,
      – рассказал пострадавший Виталий.

      А в больнице поставили неутешительный диагноз – обморожение. Пришлось отрезать пальцы на обеих ногах.

      Медики предостерегают: если после долгих прогулок ноги промокли или очень замерзли – надо поскорее укутать их теплой тканью или хотя бы сменить обувь на сухую. Если же кожа вдруг изменила цвет или появились онемение или волдыри – необходимо срочно обращаться к врачу. В первые 6 часов – конечности можно спасти.

      Это не происходит внезапно, нужно время. Хотя бы в течение нескольких часов, чтобы человек был под действием холода. Тогда происходят следующие проблемы: сначала люди теряют чувствительность, затем ощущение – у них такое будто-бы онемение конечностей,
      – сказал заведующий ожогового отделения 8-й клинической больницы Львова Василий Савчин.

      Больше всего страдают зимой от низких температур бездомные. Алексей – один из таких. Когда-то он сам лечил от переохлаждения пациентов. А вот теперь зимует в центре для бездомных.

      Центр обліку перебування бездомних у Львові
      Центр учета пребывания бездомных во Львове

      Такие центры учета пребывания бездомных работают в каждом городе. В морозы сюда приходят бездомные или привозят тех, кто ночует где-то на скамейке или просто долго находится на улице.

      Если человек – больной, раненый, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, самостоятельно не передвигается – для этого вызывается бригада скорой медицинской помощи. Они ему оказывают первую помощь на месте, при необходимости доставляют в медицинское учреждение,
      – добавил директор Центра учета бездомных Александр Бородин.

      По прогнозам синоптиков, низкие температуры продержатся в Украине еще минимум 2 дня. Поэтому врачи в очередной раз напоминают всем, кого сильные морозы внезапно застанут надолго на улице: обледеневшую кожу ни в коем случае нельзя массировать или растирать снегом, а пораженные руки и ноги – опускать в горячую воду или прикладывать к батарее.

      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Суровые морозы Здоровье Погода Снег в Украине
      Источник: 24 канал
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