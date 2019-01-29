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      В Украине такой же уровень коррупции как в Мали, хуже ситуация только в России

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      Украина набрала 32 балла из ста возможных по "Индексу восприятия коррупции"
      Украина набрала 32 балла из ста возможных по "Индексу восприятия коррупции" / ti-ukraine.org

      За 2018 год в Украине немного уменьшился уровень коррупции. Об этом свидетельствуют результаты "Индекса восприятия коррупции", где Украина поднялась на 10 позиций и заняла 122 место. Однако из соседних стран нам удалось обогнать только Россию.

      "Индекс восприятия коррупции" составляет международная организация Transparency International.

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      Рейтинг создается путем опроса экспертов и представителей бизнеса. Самые высокие места в этом рейтинге занимают страны, в которых присутствует минимальная коррупция, а самые низкие баллы достаются наиболее коррумпированным государствам. В целом "Индекс восприятия коррупции" включает в себя 180 государств.

      Украина набрала 32 балла из ста возможных, и это на 2 балла больше, чем за предыдущий год. Такие же результаты имеют Мали, Малави и Либерия. Среди постсоветских государств нас опередили Грузия, Армения, Молдова, Беларусь и все страны Балтии. Россия же набрала в рейтинге 28 баллов.

      Согласно рейтингу, Украина менее коррумпирована, чем Гондурас, Лаос, Мексике и Кения, Казахстан и Киргизстан.

      Украинская власть проигнорировала большинство международных рекомендаций. К примеру, до сих пор не созданы условия для перезапуска НАПК и не усиленна работа НАБУ. Также власть не допустила общественность проверять кандидатов на должности судей. К тому же, продолжается давление на активстов и журналистов.

      Однако по сравнению с прошлыми годами коррупции в Украине все равно стало меньше. Эксперты считают, что на это повлияли процедура автоматического возмещения налога на добавленную стоимость и работа систем ProZorro, а еще – улучшение работы бизнес-омбудстмена, который обеспечивает прозрачность ведения бизнеса.

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      Также Украина частично выполнила рекомендации по Антикоррупционному суду. Украина приняла соответствующий закон, однако перенесла запуск на 2019 год.

      На 2019 год Transparency International установила новые международные рекомендации для украинской власти. Среди них – перезапуск НАПК, внедрение надлежащей автоматической проверки деклараций и мониторинга уровня декларантов, обеспечение эффективной работы реестра бенефициаров (владельцев компаний), продолжение реформы публичных закупок.

       

      Как в Украине борятся с коррупцией?В апреле 2015 года было создано Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Основной функцией НАПК является формирование и реализация государственной антикоррупционной политики. Однако за время своего существования орган весомо не повлиял на уменьшение коррупции в стране. Необходимо принять закон о полной перезагрузка НАПК, однако ее нивелируют в Раде фракция БПП и "Народный фронт".

      С ноября 2015 года начало работу Национальное антикоррупционное бюро Украины(НАБУ). НАБУ занимается расследованием и раскрытием коррупции со стороны чиновников. За декабрь 2018 года НАБУ обвинило 302 человек в топ-коррупции, а еще 153 высказали подозрение.

      С 2016 года в Украине начали создавать Антикоррупционный суд.
      Высший антикоррупционный суд Украины – это орган судебной власти, который будет рассматривать дела в отношении топ-коррупционеров, подследственных НАБУ: преступления по хищению бюджетных средств, злоупотребление властью, незаконное обогащение, взяточничество. Теперь экспертам нужно отобрать 27 судей с безупречной репутацией. В ноябре 2018 года стартовал конкурс в Антикоррупционное бюро. 156 кандидатов прошли 2 этапа конкурса – сдали тесты и написали практическое задание. Международные эксперты уже успели отсеять более трети кандидатов, которые имели сомнительную репутацию. Завершить создание Антикоррупционного суда должны в феврале 2019 года.

      За последние 5 лет уменьшилась бытовая коррупция. Это произошло благодаря внедрению центров предоставления административных услуг, а также благодаря медицинской и образовательной реформе.

      Теги: Новости Украины Новости политики Коррупция Антикоррупционный суд НАПК Европа
      Источник: 24 Канал
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