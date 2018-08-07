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В Украине только за сутки утонуло более 20 человек, среди них есть и дети

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В Украине только за сутки утонуло более 20 человек, среди них есть и дети
/ Иллюстративное фото

На протяжении минувших суток на водоемах Украины погиб 21 человек. Среди утонувших — пятеро детей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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В частности в Ровенской области, а именно в селе Бродовское, во время купания в реке Горынь, утонули две сестренки 12 и 13 лет. Об этом спасателям стало известно около семи вечера. Тело одной из девушек подняли на поверхность местные жители, а через несколько часов водолазы нашли и вторую девочку,
– сообщают спасатели.

В этот же день воды Горыни забрали еще одну детскую жизнь. В соседнем селе Антоновка утонул мальчик 2003 года рождения.

В то же время на Хмельнитчине, на пруду между селами Улашановка и Волица Славутского района водолазы нашли и изъяли из воды тело погибшего мальчика 2005 года рождения, который утонул во время купания без присмотра взрослых.

Три случая утопления зафиксированы также в Кировоградской области. Еще по два — в городе Киеве, Винницкой и Полтавской областях.

В общем, с начала года на водоемах страны утонули 808 человек, из которых 84 ребенка. При этом спасен 581 человек, в том числе 106 детей.

Теги: Новости Украины ГСЧС
Источник: 24 Канал
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