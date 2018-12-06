В Украине тренер впервые пришел на заседание дисциплинарного комитета, а его дисквалифицировали

Контрольно‑дисциплинарный комитет ФФУ решил дисквалифицировать тренера ФК "Олимпик" Вячеслава Шевчука.

Решение относительно наставника "Олимпика" было принято довольно быстро. Коуч пропустит один матч. Это будет заключительная в 2018‑м году встреча с "Десной", сообщает "Футбол 1".

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Шевчук считает, что можно было обойтись без такого наказания, потому что, по его словам, он не оскорблял рефери. Однако Вячеслав отметил, что дисквалификация могла быть более жесткой.

Как отмечает канал "Футбол", Шевчук – первый тренер, который лично присутствовал на заседании контрольно‑дисциплинарного комитета.

Напомним, что наставник дончан был удален арбитром в предыдущем туре, в поединке с "Шахтером". Свое наказание Шевчук получил за споры с арбитром и инцидент с тренерским штабом "горняков".