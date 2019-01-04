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      В Украине уменьшилось количество больных гриппом

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      Сколько украинцев заболело гриппом
      Сколько украинцев заболело гриппом / molbuk.ua

      Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине в последнюю неделю 2018 года (24-31 декабря) снизился на 10%.

      Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

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      Отмечается, что с 24 по 31 декабря показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 496,3 на 100 тыс. населения, что на 4,3% ниже эпидемического порога в Украине.

       
      Грипп – симптомы
      лихорадка
      • головная боль;
      • ломота в мышцах и суставах;
      • общая слабость,
      • потеря аппетита
      • возможно, тошнота
      • кашель, который может длиться более двух недель
      • высокая температура, которая держится минимум пять дней.

      В то же время, эпидемические пороги были превышены в 5 областях: Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Сумской и Одесской.

      "В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 191 041 человек, из них 61,7% – дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет уменьшился на 3,5% и 16%, соответственно. Один человек умер от гриппа", – говорится в сообщении.

      В министерстве добавили, что в Украине наблюдается низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ и региональное географическое распространение. С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 153 052 человека.

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      Теги: Здоровье Лечение Министерство здравоохранения Украины Грипп в Украине Медицина
      Источник: 24 Канал
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