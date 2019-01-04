В Украине уменьшилось количество больных гриппом

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине в последнюю неделю 2018 года (24-31 декабря) снизился на 10%.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

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Отмечается, что с 24 по 31 декабря показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 496,3 на 100 тыс. населения, что на 4,3% ниже эпидемического порога в Украине.

Грипп – симптомы • лихорадка

• головная боль;

• ломота в мышцах и суставах;

• общая слабость,

• потеря аппетита

• возможно, тошнота

• кашель, который может длиться более двух недель

• высокая температура, которая держится минимум пять дней.

В то же время, эпидемические пороги были превышены в 5 областях: Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Сумской и Одесской.

"В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 191 041 человек, из них 61,7% – дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет уменьшился на 3,5% и 16%, соответственно. Один человек умер от гриппа", – говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что в Украине наблюдается низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ и региональное географическое распространение. С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 153 052 человека.



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