В Украине уменьшился ажиотаж на продукты: насколько выросли запасы продовольствия – инфографика

Из-за пандемии коронавируса в мире и введения карантинных мероприятий украинцы массово скупали продукты и товары первой необходимости в магазинах. Это привело к большому скачку цен в супермаркетах. Однако пока ажиотажный спрос снизился.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий на своей фейсбук-странице.

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Ажиотажный спрос на продукты, который наблюдался две последние недели, остановился, объемы реализации постепенно снижаются, торговые сети пополняют свои запасы,

– отметил он.

По его словам, за последнюю неделю больше всего снизилась реализация сахара (-27%), сала (-30%) и сливочного масла (-50%).

"О продуктах, вокруг которых больше всего дискуссии, то ажиотаж и реализация по ним, также снижается", – добавил Высоцкий.

Речь идет о:

Гречке (-17%);

Муке (-10%);

Луке (-22%).



Насколько выросли запасы продовольствия / Инфографика Минэкономики