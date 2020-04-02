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      В Украине уменьшился ажиотаж на продукты: насколько выросли запасы продовольствия – инфографика

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      В Минэкономики говорят, что ажиотаж на продукты в Украине упал / Getty images

      Из-за пандемии коронавируса в мире и введения карантинных мероприятий украинцы массово скупали продукты и товары первой необходимости в магазинах. Это привело к большому скачку цен в супермаркетах. Однако пока ажиотажный спрос снизился.

      Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий на своей фейсбук-странице.

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      Ажиотажный спрос на продукты, который наблюдался две последние недели, остановился, объемы реализации постепенно снижаются, торговые сети пополняют свои запасы,
       – отметил он.

      По его словам, за последнюю неделю больше всего снизилась реализация сахара (-27%), сала (-30%) и сливочного масла (-50%).

      "О продуктах, вокруг которых больше всего дискуссии, то ажиотаж и реализация по ним, также снижается", – добавил Высоцкий.

      Речь идет о:

      • Гречке (-17%);
      • Муке (-10%);
      • Луке (-22%).


      Насколько выросли запасы продовольствия / Инфографика Минэкономики

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Продукты Министерство экономического развития и торговли
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