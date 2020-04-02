В Украине уменьшился ажиотаж на продукты: насколько выросли запасы продовольствия – инфографика
Из-за пандемии коронавируса в мире и введения карантинных мероприятий украинцы массово скупали продукты и товары первой необходимости в магазинах. Это привело к большому скачку цен в супермаркетах. Однако пока ажиотажный спрос снизился.
Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий на своей фейсбук-странице.
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Ажиотажный спрос на продукты, который наблюдался две последние недели, остановился, объемы реализации постепенно снижаются, торговые сети пополняют свои запасы,
– отметил он.
По его словам, за последнюю неделю больше всего снизилась реализация сахара (-27%), сала (-30%) и сливочного масла (-50%).
"О продуктах, вокруг которых больше всего дискуссии, то ажиотаж и реализация по ним, также снижается", – добавил Высоцкий.
Речь идет о:
- Гречке (-17%);
- Муке (-10%);
- Луке (-22%).
Насколько выросли запасы продовольствия / Инфографика Минэкономики
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