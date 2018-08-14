В Украине ускорился рост экономики
Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в апреле – июне 2018 года составил 3,6% к аналогичному периоду 2017 года.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
При этом в первом квартале темп роста был ниже – 3,1%.
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Относительно предыдущего квартала экономика страны во втором квартале текущего прибавила 0,9%.
"Экономика Украины растет 10 кварталов подряд. Одним из факторов роста стал рост товарного экспорта. За первое полугодие рост этого показателя составил 12,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года", – разъяснили в Госстате.
Источник: 24 Канал
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