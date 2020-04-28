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      В Украине успешно испытали радар, который видит дроны на разной высоте и дальности: видео

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      Прошли успешные испытания экспортного варианта радара 90К6Е: его хочет купить одна из стран Ближнего Востока
      Прошли успешные испытания экспортного варианта радара 90К6Е: его хочет купить одна из стран Ближнего Востока / Пресс-служба Укроборонпрома

      В Украине прошли успешные испытания экспортного варианта радара 90К6Е. Разработало этот радар казенное предприятие "Научно-Производственный Комплекс "Искра".

      Испытания длились два дня. По их итогам мобильный смотровой 3D радиолокатор 90К6Е полностью подтвердил свои заявленные тактико-технические характеристики. В частности, он успешно обнаруживал беспилотники на разных высотах и на максимальной дальности, подчеркивают в пресс-службе Укроборонпрома.

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      Участие в испытаниях радара принимали:

      • беспилотный авиационный комплекс Raybird 3,
         
      • высокомобильная радиолокационная станция метрового диапазона радиоволн МР-1, контрбатарейный радиолокационный комплекс 1Л220УК.

      Испытания радара проходили по согласованной программе.

      Подробнее о беспилотнике Raybird 3

      • Он имеет класс "малый тактический".
      • Его используют для различных долговременных миссий, ISTAR-решений и поисково-спасательных операций. ISTAR – это система управления огнем.
      • Максимальная высота полета – 3 тысячи метров.
      • Может развить скорость до 160 километров в час.
      • Полетами этого беспилотника руководили специалисты компании Skyeton.

      Коротко о радаре 90К6Е

      • Его впервые представили осенью 2019 года на выставке "Оружие и безопасность".
      • Это принципиально новый 3D радиолокатор кругового обзора с транзисторным передатчиком.
      • Назначение – обнаружение целей, летящих на низких, средних и больших высотах.
      • Радар обеспечивает мониторинг воздушного пространства и является способным с очень малой погрешностью определить координаты летательных объектов.
      • 90K6E разработали для использования в зенитных ракетных войсках как средство выдачи целеуказаний и как информационное звено.
      • Также радар могут использовать подразделения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

      Положительные результаты этих испытаний открывают перед нами огромные перспективы для реализации 90К6Е на экспорт. У нас уже есть потенциальный клиент из одной из стран Ближнего Востока. Станцию также рассматривает Минобороны Украины, однако необходимы определенные изменения под нужды наших военных,
      – отметил директор "Искры" Юрий Пащенко.

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      Смотрите видео испытания экспортного варианта радара 90К6Е:

       

      Что известно о научно-производственном комплексе "Искра"?Располагается он в Запорожье. Это конструкторское бюро и электромашиностроительный завод. На "Искре" разрабатывают и производят наземные радиолокационные системы. Также предприятие занимается радиоэлектронной и контрбатарейной борьбой. Продукция "искры" признана не только в Украине, но и стоит на вооружении в десятках других стран.

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Міністерство оборони України авиация Укроборонпром Оружие
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