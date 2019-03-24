В Украине устанавливают фотоловушки в гнездах редких черных аистов: репортаж

В конце марта в Украину возвращаются не только белые аисты, но и их близкие родственники – черные аисты. Это редкая краснокнижная птица.

Их в Украине две тысячи и ежегодно становится меньше. Львовские орнитологи устанавливают фотоловушки в гнезда этих птиц.

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В Яворовском лесничестве гнездо черного аиста в прошлом году ученым показали лесники.

В этом году помет на земле указывает, что птица уже вернулся из теплых краев.



Помет, указывающий на возвращение аиста

Поэтому фотоловушку надо ставить быстро. В отличие от белых аистов, черные селятся как можно дальше от людей.



Краснокнижных птиц каждый год становится меньше

Гнезда больше метра в диаметре они возводят в дубовых лесах, поэтому уследить за ними крайне трудно.

Помогают современные технологии, потому что фотоловушки реагируют на движение. Если освещения недостаточно камера использует инфракрасную вспышку, которую птицы не видят,

– рассказал орнитолог Юрий Струс.

Гнездо аистов – на высоте десяти метров, камеру крепят с южной стороны, чтобы фотографии были качественные.



Фототехника, которая следит за птицами

Будет работать техника ориентировочно 3-4 месяца, в зависимости от того насколько интенсивно будет происходить движение. За это время камера сделает больше, чем 13 тысяч кадров. Уже осенью орнитологи соберут информацию из 11 таких ловушек в четырех областях.

Таким образом узнают больше о поведении птиц, их рационе и потомстве. Камера фиксирует и хищных гостей, которые наведываются в гнездо, здесь бывает ястреб, канюк, куница.



Дикие звери являются гостями гнезд черных аистов

Синицы или дрозды воруют из него гнездовой материал, например: мох, веточки. На Полесье у нас был случай, когда бородатая сова заняла гнездо черного аиста и даже начала откладывать яйца,

– отметил орнитолог Андрей Бокотей.

Орнитологи исследуют черного аиста уже 13 лет. Он встречается в Карпатском регионе и на Полесье. Ориентировочно две тысячи птиц, но и они не каждый год возвращаются.

Вероятно, больше, чем половина всех птиц, которые есть в Украине, не ежегодно начинают гнездоваться. Особенно, сейчас в связи с потеплением, с засушливой погодой и с тем, что падает уровень вод – птицы не имеют достаточного количества корма,

– добавил Андрей Бокотей.

По последнему подсчету в четырех областях насчитали 150 аистовых гнезд, их может есть и больше. Однако только лесники, которые знают о них – орнитологам не рассказывают. Новое законодательство предусматривает охранную зону вокруг гнезда – это означает вырубка лесов в радиусе тысячи метров – запрещена.