В Украине увеличили количество бесплатных лекарств: список
Министерство здравоохранения Украины утвердило новый перечень препаратов по программе "Доступные лекарства". Всего в список вошли 258 препаратов.
Для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и бронхиальной астмы пациенты смогут получить 64 бесплатных препаратов.
Читайте также: Как вернуть лекарства в аптеку: инструкция Минздрава
Самый дешевый препарат, который на 100% возмещает государство, стоит 4,76 гривны, самый дорогой – 898,22 гривны.
После просмотра перечня препаратов производители снизили 37 препаратов, наибольшее снижение лекарств достигло 45%. На следующие полгода фармпроизводители гарантируют 39 миллионов упаковок препаратов для пациентов, 16 миллионов упаковок пациенты смогут получить бесплатно.
Программа "Доступные лекарства": список препаратов
Программа ""Доступные лекарства": список препаратов
Программа ""Доступные лекарства": список препаратов
Программа ""Доступные лекарства": список препаратов
Программа ""Доступные лекарства": список препаратов
Это приложение, которое работает с апреля 2017 года. Ее цель – обеспечить граждан Украины необходимыми лекарствами. По рецепту врача они могут получить бесплатно или с доплатой медицинские препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы.
С начала функционирования программы пациенты с вышеперечисленными болезнями получили лекарства по более 32 миллионам рецептов на сумму более 1,6 миллиарда гривен.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.