14:42
4 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Заоблачные рейтинги РФ. Почему россияне сбивают беспилотники
      Вєсті Кремля
      18:17, 2 февраля
      Вести.UA. Жир: Путинская птичка в кокошнике. Бессмысленные советы Азарова
      Вєсті.UA
      19:09, 2 февраля
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, 1 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Медицина
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      В Украине увеличили количество бесплатных лекарств: список

      140 Читати новину українською
      В Украине увеличили количество бесплатных препаратов в рамках программы "Доступные лекарства"
      В Украине увеличили количество бесплатных препаратов в рамках программы "Доступные лекарства" / Фото из открытых источников

      Министерство здравоохранения Украины утвердило новый перечень препаратов по программе "Доступные лекарства". Всего в список вошли 258 препаратов.

      Для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и бронхиальной астмы пациенты смогут получить 64 бесплатных препаратов.

      Читайте также: Как вернуть лекарства в аптеку: инструкция Минздрава

      Самый дешевый препарат, который на 100% возмещает государство, стоит 4,76 гривны, самый дорогой – 898,22 гривны.

      После просмотра перечня препаратов производители снизили 37 препаратов, наибольшее снижение лекарств достигло 45%. На следующие полгода фармпроизводители гарантируют 39 миллионов упаковок препаратов для пациентов, 16 миллионов упаковок пациенты смогут получить бесплатно.

      Програма
      Программа "Доступные лекарства": список препаратов

      Програма
      Программа ""Доступные лекарства": список препаратов

      Програма
      Программа ""Доступные лекарства": список препаратов

      Програма
      Программа ""Доступные лекарства": список препаратов

      Програма
      Программа ""Доступные лекарства": список препаратов

       
      Программа "Доступные лекарства" – что это?

      Это приложение, которое работает с апреля 2017 года. Ее цель – обеспечить граждан Украины необходимыми лекарствами. По рецепту врача они могут получить бесплатно или с доплатой медицинские препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы.

      С начала функционирования программы пациенты с вышеперечисленными болезнями получили лекарства по более 32 миллионам рецептов на сумму более 1,6 миллиарда гривен.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Медицина Министерство здравоохранения Украины Лекарства
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
      сегодня , 14:00 Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
      Олександр Бевза 176
      Как Россия будет влиять на выборы в Украине и как противодействовать этому влиянию
      сегодня , 13:30 Как Россия будет влиять на выборы в Украине и как противодействовать этому влиянию
      198
      Для фанатов морских глубин: команда Navatics создала уникальный подводный дрон
      сегодня , 11:00 Для фанатов морских глубин: команда Navatics создала уникальный подводный дрон
      91
      Круто: Маска поразила шутка украинских журналистов
      сегодня , 13:11 Круто: Маска поразила шутка украинских журналистов
      318
      Одіозні судді Януковича вимагають багатомільйонні компенсації: обурливі деталі
      сегодня , 13:00 Одіозні судді Януковича вимагають багатомільйонні компенсації: обурливі деталі
      Єгор Соболєв 161
      Запрет лекарств: какие препараты запретили в Украине
       20 сентября 2018 , 19:30
      В Украине начали по-новому начислять больничные
       1 октября 2018 , 19:37
      Еще два города Украины закрыли школы на карантин
       14 января , 19:30
      Супрун опровергла распространенные мифы о гепатите
       28 июля 2018 , 19:23
      Как изменяются цены на лекарства в аптеках во время эпидемий
       9 января , 15:23
      В украинских больницах создадут условия для обучения детей
       20 декабря 2018 , 20:38
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук