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      В Украине увеличили минимальные выплаты по безработице: сколько они составляют

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      Выросли минимальные выплаты по безработице / volynnews.com

      С 1 марта 2020 года в Украине возрастет размер минимальных выплат по безработице. Он составит 1 800 гривен для выплат с учетом заработной платы и страхового стажа и 650 гривен – для категорий, где эти показатели не учитывают.

      Украинцы будут получать большие суммы пособия по безработице. Такое решение приняли в Фонде соцстрахования.

      Обратите внимание: В Украине выросла средняя зарплата: инфографика

      Минимальный размер пособия по безработице увеличили с 1 630 гривен до 1 800 гривен. Это для людей, которым назначаются выплаты с учетом заработной платы и страхового стажа. Для категорий, по которым эти показатели не учитываются, минимальная выплата составит 650 гривен. До сих пор было 610 гривен.

      Также правление Фонда на случай безработицы одобрило проект бюджета фонда на 2020 год. В нем предусмотрены доходы в сумме 15,8 миллиарда гривен и расходы – 15,6 миллиарда гривен. Из них на программы содействия занятости предусмотрели 1,2 миллиарда гривен. Для сравнения, в прошлом году было 734 миллиона гривен.

      Интересно! Размер максимального пособия по безработице вырос 1 декабря 2019 года. Теперь он составляет 8 408 гривен в месяц, ранее – 8 028 гривен.

      Что известно о безработице в Украине

      безробіття
      Безработица в Украине / Инфографика 24 канал

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Деньги Безработица
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