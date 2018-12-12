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      В Украине увеличилось количество больных корью

      19 Читати новину українською
      В Украине увеличилось количество больных корью
      В Украине увеличилось количество больных корью / Фото из свободных источников

      Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины информирует, что за 49 неделю корью заболели 2611 человек.

      Такие данные опубликовали на сайте Минздрава.

      Читайте также: Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика

      В период с 4 по 11 ноября заболели 847 взрослых и 1764 ребенка. По сравнению с прошлой неделей количество больных увеличилось на 9,5%.

       
      Корь – что это?
      Это опасно и очень заразное вирусное заболевание, лекарств от которого не существует, а осложнения этой болезни могут привести к смертельному исходу. Единственный способ предотвратить осложнения и смерть от кори – вакцинация. Дети и взрослые, которые не получили профилактическую прививку, находятся в зоне риска.

      Минздрав отмечает, что в каждой области Украины достаточно качественных и эффективных вакцин: на прошлой неделе еще более 390 тысяч доз отправлено в регионы Украины, прежде всего – в западных областях, где регистрируется больше всего случаев заболевания корью.

      С начала 2018 года в Украине корью заболелл более 46 тысяч человек. Больше всего больных в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией наименьший.

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      Министерство здравоохранения призывает родителей обязательно вакцинировать детей, соблюдая сроки календаря прививок.

      Календар профілактичних щеплень
      Календарь профилактических прививок

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Медицина статистика Министерство здравоохранения Украины Корь
      Источник: 24 Канал
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