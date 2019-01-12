В Украине вернулись 7 моряков затонувшего у Турции судна

В субботу, 12 января, из Стамбула в Одессу вернулись 7 украинских члена экипажа сухогрузового судна Volgo-Balt 214, затонувшего в Черном море неподалеку от побережья Турции. В аэропорту моряков встречали родственники, представители МИД и благотворительного фонда "Ассоль".

Об этом сообщает Укринформ.

Прибывшие моряки Евгений Ильченко, Денис Скачко, Станислав Шевчук, Павел Мельниченко, Олег Геращенко, Евгений Яценко и кок Татьяна Будко еще не рассказывали об обстоятельствах инцидента.

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"Пришлось провести около 4 часов в ледяной воде, пока к месту аварии судна прибыли вертолеты турецких спасателей. К тому времени почти половина членов экипажа погибла", – рассказал моряк Яценко.

Среди погибших – 37-летний стармех Дмитрий Крепец из города Вилково, Ростислав Вязивский, Руслан Бодник и 2 граждан Азербайджана. Тело еще одного жителя Одесской области – электромеханика Владимира Овдиенко – не нашли.

Что известно об аварии судна с украинскими моряками?7 января у берегов турецкой провинции Самсун затонуло грузовое судно Volgo-Balt-14, на борту которого находились украинцы. В результате аварии погибли 6 человек, 4 из них – украинцы. Всего на борту судна находились 13 человек: 11 граждан Украины и 2 – Азербайджана (капитан и старший помощник капитана). Украинцы, которые выжили в катастрофе, попали в больницу и позже их выписали. Причинами аварии судна стала непогода и удар волны, в результате чего корабль не выдержал, разломился и затонул.



Береговая охрана Турции обнаружила в море тела трех из четырех погибших граждан Украины. А 9 января удалось идентифицировать тела двух из них.



По данным МинТОТ Украины, затонувшее судно могло перевозить уголь из оккупированного Донбасса. К лету 2017 года этот корабль ходил под российским флагом.