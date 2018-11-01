В Украине внедрят новые правила выдачи лекарств: что изменится

Несколько недель назад Кабмин принял новую концепцию реформирования закупки лекарств и медицинских изделий. Для каждого препарата будет подобрано оптимальный и удобный путь "доставки" к пациенту.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Министерство здравоохранения расширило список препаратов, которые входят в программу "Доступные лекарства". Сейчас в него входит 261 наименование от 43 производителей.

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Поэтому уже с 1 апреля 2019 года украинцы смогут получить медикаменты по программе "Доступные лекарства" в любой аптеке страны.

А еще часть лекарств можно будет получить по электронному рецепту, не предъявляя медицинскую карточку. Это касается препаратов трех категорий заболеваний: диабетом II типа, бронхиальная астма и проблемы сердечно–сосудистой системы.

Что изменится?

1. Получение лекарств бесплатно в аптеке по рецепту врача.

2. Включение лекарств и медизделий в стоимость услуги – во время операции не надо будет ничего дополнительно покупать.

3. Электронный каталог – по которым удобно и быстро больница будет выбирать нужный препарат по самой дешевой цене и заключать соглашение с поставщиком (будет выглядеть как онлайн-магазин в системе ProZorro).

4. Новое агентство закупок будет заниматься закупкой стратегических лекарств за средства госбюджета (вакцины, инфекционные заболевания, например, СПИД или туберкулез), а также патентованных дорогих лекарств.

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