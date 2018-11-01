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      В Украине внедрят новые правила выдачи лекарств: что изменится

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      В Украине внедрят новые правила выдачи лекарств
      В Украине внедрят новые правила выдачи лекарств / zazhyve.stb.ua

      Несколько недель назад Кабмин принял новую концепцию реформирования закупки лекарств и медицинских изделий. Для каждого препарата будет подобрано оптимальный и удобный путь "доставки" к пациенту.

      Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

      Министерство здравоохранения расширило список препаратов, которые входят в программу "Доступные лекарства". Сейчас в него входит 261 наименование от 43 производителей.

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      Поэтому уже с 1 апреля 2019 года украинцы смогут получить медикаменты по программе "Доступные лекарства" в любой аптеке страны.

      А еще часть лекарств можно будет получить по электронному рецепту, не предъявляя медицинскую карточку. Это касается препаратов трех категорий заболеваний: диабетом II типа, бронхиальная астма и проблемы сердечно–сосудистой системы.

      Что изменится?

      1. Получение лекарств бесплатно в аптеке по рецепту врача.

      2. Включение лекарств и медизделий в стоимость услуги – во время операции не надо будет ничего дополнительно покупать.

      3. Электронный каталог – по которым удобно и быстро больница  будет выбирать нужный препарат по самой дешевой цене и заключать соглашение с поставщиком (будет выглядеть как онлайн-магазин в системе ProZorro).

      4. Новое агентство закупок будет заниматься закупкой стратегических лекарств за средства госбюджета (вакцины, инфекционные заболевания, например, СПИД или туберкулез), а также патентованных дорогих лекарств.

      Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Лечение Здоровье Медицина Министерство здравоохранения Украины Лекарства Ульяна Супрун Медицинская реформа
      Источник: 24 Канал
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