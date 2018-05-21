В Украине внезапно умерла призер Паралимпиады

В Украине на 34 году жизни умерла волейболистка, мастер спорта международного класса, бронзовый призер Паралимпиады-2012 по волейболу сидя Илона Юдина.

Об этом сообщается на странице Национального комитета спорта инвалидов Украины.

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"Тяжелая болезнь, которая внезапно вернулась к Илонке больше года назад, не дала молодой красивой девушке дожить лишь пару недель до своих 34-ти лет, внезапно забрав ее от нас. Илонка боролась с коварным раком до последнего дня, до последнего вздоха, однако, болезнь оказалась сильнее", – говорится в сообщении.