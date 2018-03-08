В Украине возродили базу для биатлона: Гройсман показал видео

На Сумщине в городе Тростянец возродили базу для биатлона, которая около 20 лет находилась в разрушенном состоянии.

Об этом в Facebook сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, восстановить базу удалось благодаря созданию Объединенной территориальной общины. В нее вошли город Тростянец и 4 села. Гройсман отметил, что поскольку в городе есть 7 крупных предприятий, то бюджет Объединенной территориальной общины в 2018 году вырос в 6 раз.

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"Впервые за 20 лет появилась возможность восстановить биатлонные дорожки. В Тростянце есть база спортивного резерва, где раньше тренировалась сборная по биатлону. Недавно там снова появились лыжники. Община провела всеукраинские соревнования", – говорится в посте премьера.