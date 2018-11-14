В Украине впервые выдали разрешение на производство продуктов из марихуаны

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю над наркотиками выдала первую лицензию компании C21 на импорт высококачественного каннабидиола-сырья, экстрактов и концентратов, готовых КБД-продуктов.

Об этом сообщает Inventure со ссылкой на пресс-релиз компании С21.

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Также выдана лицензия на реэкспорт концентратов КБД и продуктов переработки КБД в Европу и на мировой рынок.

Отмечается, что C21 находится в процессе подачи заявки на получение дополнительных лицензий, в том числе на выращивание конопли. Компания уже открыла представительство в Киеве.

КБД-экстракты и продукты с минимальным содержанием тетрагидроканнабинола являются законными во многих странах Европейского Союза.

C21 Investments Inc. является вертикально интегрированной компанией каннабис-индустрии, которая культивирует, обрабатывает и распространяет продукты из каннабиса в США.

Отметим, что марихуана – психоактивное вещество, которое получают из листьев конопли. Основной психоактивный компонент-ТГК (тетрагидроканабинол).



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