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      В Украине впервые выдали разрешение на производство продуктов из марихуаны

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      Выращивание конопли
      Выращивание конопли / inventure.com.ua

      Государственная служба по лекарственным средствам и контролю над наркотиками выдала первую лицензию компании C21 на импорт высококачественного каннабидиола-сырья, экстрактов и концентратов, готовых КБД-продуктов.

      Об этом сообщает Inventure со ссылкой на пресс-релиз компании С21.

      Читайте также: Марихуана: влияние на организм и лечебные свойства в инфографике

      Также выдана лицензия на реэкспорт концентратов КБД и продуктов переработки КБД в Европу и на мировой рынок.

      Отмечается, что C21 находится в процессе подачи заявки на получение дополнительных лицензий, в том числе на выращивание конопли. Компания уже открыла представительство в Киеве.

      КБД-экстракты и продукты с минимальным содержанием тетрагидроканнабинола являются законными во многих странах Европейского Союза.

      C21 Investments Inc. является вертикально интегрированной компанией каннабис-индустрии, которая культивирует, обрабатывает и распространяет продукты из каннабиса в США.

      Отметим, что марихуана – психоактивное вещество, которое получают из листьев конопли. Основной психоактивный компонент-ТГК (тетрагидроканабинол).

      Де у світі легалізована марихуана
      Где в мире легализована марихуана

      Теги: Новости Украины Бизнес медицинский каннабис Наркотики
      Источник: 24 Канал
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