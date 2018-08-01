В Украине впервые выступит российская певица Монеточка: что о ней известно

Российская певица Лиза Монеточка даст в Украине два концерта в поддержку нового альбома "Расскраски для взрослых", который вышел в 2018 году. Первое выступление состоится 1 ноября – в Харькове, а второе 3 ноября – в Киеве.

Елизавета Гирдимова из Екатеринбурга, больше известная как Монеточка, взорвала соцсети своими ироничными песнями в 2015 году. Тогда 11-ти классница просто записала песни под пианино на диктофон и выложила в сеть. Сборник назвала "Психодельческий клаудрэп". Тексты Монеточки сразу же стали разбирать на цитаты, а сама юная певица благодаря песне "Мама, я не зигую" стала настоящим интернет-мемом.

Читайте также: Музыкальные новинки июля: 10 песен, которые стоит услышать

Монеточка – Каждый раз: видео

Из сети на телевидение Монеточка фактически вырвалась после совместной работы с Noize MC. Песня "Чайлдфри" наделала шума. Текст у многих вызвал негодование, и даже шок. Более того, песней заинтересовались в прокуратуре, мол, она может подтолкнуть к самоубийству.

Монеточка ft. Noize MC – Чайлдфри: видео

Новый альбом "Расскраски для взрослых" тоже наделал немало шума. Только в этот раз одни назвали Монеточку едва ли не главной певицей современной России, другие наоборот – критикуют. А вот настоящая музыкальная легенда Земфира вообще назвала голос Лизы отвратительным.

В своих песнях Монеточка с острым сарказмом рассказывает о реалиях жизни современной молодежи, не обходит стороной и политической и социальной тематики. В частности, Лиза одна из тех артистов, отказавшихся выступать на рок-фестивале "Нашествие" за его сотрудничества с Минобороны России.