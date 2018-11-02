В Украине впервые запустили выпуск растительного молока

Впервые на украинском рынке появится полностью растительное молоко. Это овсяное и гречневое молоко. Его можно пить самостоятельно, или использовать для приготовления блюд.

Два ультрапастеризованных напитка содержат 2,5% жира и не имеют в своем составе ингредиентов животного происхождения. Напитки можно пить в чистом виде или добавлять в кофе и чай. Они подходят для приготовления каш, сухих завтраков, блинов, соусов и других блюд.

Технология производства напитков – исключительно собственная разработка украинской молочной компании.

По словам директора по маркетингу "Люстдорф" Натальи Веремчук технологи компании в течение длительного времени работали над созданием этих напитков. Пробовали иностранные аналоги, изучали их состав, советовались с техническими специалистами из других компаний.

Продукт сертифицирован знаком V-Label Vegan от европейского союза вегетарианцев. Как обещают, наш аналог должен быть дешевле зарубежных аналогов.

Зачем нужно растительное молоко?Оно сможет заменить обычное, животное, молоко людям с непереносимостью лактозы, вегетарианцам и постящимся.