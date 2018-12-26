В Украине вручили премии WWFC AWARDS 2018

Во вторник, 25 декабря, состоялась первая церемония награждения спортсменов WWFC AWARDS 2018. Мероприятие посетило множество известных спортсменов, представителей шоу-бизнеса и просто любителей ММА.

Главным событием вечера стало вручение премий лучшим бойцам лиги WWFC. Обладателей призов определяли по итогам голосования фанатов ММА.

Читайте также: Элина Свитолина эффектно продемонстрировала свои мышцы: видео

Награды получили победители следующих номинаций:

Обладательницей статуэтки WWFC AWARDS 2018 стала Елена Рассохина, победившая в номинации "Лучший сабмишен года".

Победу в номинации "Прорыв года" одержал действующий чемпион WWFC в легчайшем весе Теймур Рагимов.

А любимая зрительская номинация "Нокаут года" ушла в актив Кириллу Горобцу.

Победителем голосования в номинации "Бой года" стало упорное 25-минутное противостояние украинского чемпиона мира WWFC в среднем весе Сергея Гузева и опытного бразильца Вагнера Силвы на турнире WWFC 11.

Исторически главная награда "Лучшему бойцу года" досталась грузинскому одесситу Роману Долидзе.

Наконец, за "Призом зрительских симпатий" на сцену поднялась бывшая чемпионка WWFC в минимальном весе Светлана Гоцик.

Эксклюзивный партнер мероприятия ТМ Parimatch отметил выдающиеся достижения молодой украинской дзюдоистки Дарьи Белодид и наградил ее специальной номинацией "Рекорд года".

Читайте также: Украинские спортсменки-красавицы, покорившие мир в 2018 году: соблазнительные фото

17-летняя Дарья Белодид стала самой молодой чемпионкой мира по дзюдо в истории. Кроме этого, в 2018 году спортсменка выиграла юниорский чемпионат мира и одержала победу на Кубке Европы, турнирах серии Grand Prix и серии Grand Slam. Это позволило Дарье Белодид возглавить список сильнейших дзюдоисток мира в весовой категории до 48 килограмм по версии Международной федерации дзюдо.