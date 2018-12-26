18:05
26 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Скрытый талант Кадырова. Благотворительность по-русски
      Вєсті Кремля
      21:16, 24 декабря
      Вести.UA: Скудная философия Ляшко. Хитрый план Луценко
      Вєсті.UA
      18:47, 24 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      В Украине вручили премии WWFC AWARDS 2018

      12 Читати новину українською
      В Украине вручили премии WWFC AWARDS 2018

      Во вторник, 25 декабря, состоялась первая церемония награждения спортсменов WWFC AWARDS 2018. Мероприятие посетило множество известных спортсменов, представителей шоу-бизнеса и просто любителей ММА.

      Главным событием вечера стало вручение премий лучшим бойцам лиги WWFC. Обладателей призов определяли по итогам голосования фанатов ММА.

      Читайте также: Элина Свитолина эффектно продемонстрировала свои мышцы: видео

      Награды получили победители следующих номинаций:

      Обладательницей статуэтки WWFC AWARDS 2018 стала Елена Рассохина, победившая в номинации "Лучший сабмишен года".

      Победу в номинации "Прорыв года" одержал действующий чемпион WWFC в легчайшем весе Теймур Рагимов.

      А любимая зрительская номинация "Нокаут года" ушла в актив Кириллу Горобцу.

      Победителем голосования в номинации "Бой года" стало упорное 25-минутное противостояние украинского чемпиона мира WWFC в среднем весе Сергея Гузева и опытного бразильца Вагнера Силвы на турнире WWFC 11.

      Исторически главная награда "Лучшему бойцу года" досталась грузинскому одесситу Роману Долидзе.

      Наконец, за "Призом зрительских симпатий" на сцену поднялась бывшая чемпионка WWFC в минимальном весе Светлана Гоцик.

      Эксклюзивный партнер мероприятия ТМ Parimatch отметил выдающиеся достижения молодой украинской дзюдоистки Дарьи Белодид и наградил ее специальной номинацией "Рекорд года".

      Читайте также: Украинские спортсменки-красавицы, покорившие мир в 2018 году: соблазнительные фото

      17-летняя Дарья Белодид стала самой молодой чемпионкой мира по дзюдо в истории. Кроме этого, в 2018 году спортсменка выиграла юниорский чемпионат мира и одержала победу на Кубке Европы, турнирах серии Grand Prix и серии Grand Slam. Это позволило Дарье Белодид возглавить список сильнейших дзюдоисток мира в весовой категории до 48 килограмм по версии Международной федерации дзюдо.

      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Поздравление с Рождеством для родных и друзей
      сегодня , 18:05 Поздравление с Рождеством для родных и друзей
      25632
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Красиво и безопасно: как выбрать фейерверк
      сегодня , 18:04 Красиво и безопасно: как выбрать фейерверк
      Ірина Поліщук 5
      Блог из Луганска: а бежать теперь куда?
      сегодня , 17:06 Блог из Луганска: а бежать теперь куда?
      Ольга Черненко 908
      Самые громкие скандалы 2018 года: "отставка" Луценко, гранаты Савченко и Марченко в "Танцах"
      сегодня , 16:37 Самые громкие скандалы 2018 года: "отставка" Луценко, гранаты Савченко и Марченко в "Танцах"
      134
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Кармело Энтони помог "Никс" выиграть шестой матч подряд
      9 апреля 2011 , 13:10
      "Васку да Гама" в первом матче победил "Коритибу"
       2 июня 2011 , 20:27
      Премьерная капитуляция Фалькао - "доги" бьют "Монако". ВИДЕО
       4 ноября 2013 , 00:07
      Паралимпийская сборная Украины - чемпион Европы
       4 августа 2014 , 16:03
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук