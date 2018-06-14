В Украине вспомнили трагедию ИЛ-76, в которой 4 года назад погибли 49 украинских десантников

14 июня 2018 года проходят уже четвертые годовщина трагедии ИЛ-76. который сбили российские боевики. Ежегодно украинцы вспоминают те страшные события, когда в 2014 году, на третью неделю активных боевых действий в зоне АТО, страна понесла первую массовую потерю среди военных.

Тогда погибли 40 десантников и 9 членов экипажа, находившихся на борту.

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Это крупнейшая одновременная потеря Вооруженных Сил Украины за времена независимости. Позже виновным в этой трагедии, кроме боевиков, также признали Виктора Назарова, который стал первым осужденным в Украине генералом. Чиновник, несмотря на предупреждения разведки об опасности, дал команду ИЛ-76 лететь в Луганский аэропорт.



Последствия катастрофы самолета ИЛ-76

Суд обвинил его в служебной халатности и дал 7 лет тюрьмы. Но Назаров внес залог почти в 100 тысяч гривен и сейчас находится на свободе.

Ежегодно родственники погибших военных по всей Украине, с цветами и слезами на глазах, поминают погибших десантников: приезжают на Днепропетровский аэродром, где ребята в последний раз шли к самолету, и зажигают свечи в городах, где они выросли.

Напомним, что генерала Виктора Назарова, не смотря на решение суда, не лишили воинского звания и наград.

Что такое катастрофа самолета ИЛ-76?

Она произошла в ночь с 13 на 14 июня, тогда российские террористы подбили военно-транспортный самолет Воздушных сил Вооруженных сил Украины ИЛ-76, который совершал посадку в аэропорту "Луганск". Генерала Виктора Назарова приговорили к 7 годам заключения за гибель 49 украинских десантников.