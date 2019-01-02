В Украине вступил в силу закон о возврате лекарств в аптеки
С 1 января украинцы смогут возвращать лекарства в аптеки – об этом свидетельствует Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых других законодательных актов Украины относительно улучшения администрирования и пересмотра ставок некоторых налогов и сборов" (№2628-VIII от 23.11.2018 г.).
Закон вступил в силу во вторник, 1 января, пишет DT.UA.
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Также предусмотрено внесение изменений в ст. 8 (Права потребителя в случае приобретения им товара ненадлежащего качества) Закона Украины "О защите прав потребителей". Согласно этому закону, покупатель может вернуть лекарство в аптеку в течение установленного гарантийного срока и потребовать либо деньги, которые он заплатил за товар, или замену товара на аналогичный препарат, который есть у продавца (аптечного заведения).
С 1 января украинцы смогут возвращать лекарства в аптеки
Экс-глава Гослекслужбы, доктор медицинских наук, доктор фармнаук Украины Алексей Соловьев отметил, что срок годности лекарственных средств (гарантийный срок) может составлять более 5 лет.
Он отмечает, что роль государства непонятна, ведь оно должно гарантировать потребителям качественную продукцию.
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