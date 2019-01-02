В Украине вступил в силу закон о возврате лекарств в аптеки

С 1 января украинцы смогут возвращать лекарства в аптеки – об этом свидетельствует Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых других законодательных актов Украины относительно улучшения администрирования и пересмотра ставок некоторых налогов и сборов" (№2628-VIII от 23.11.2018 г.).

Закон вступил в силу во вторник, 1 января, пишет DT.UA.

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Также предусмотрено внесение изменений в ст. 8 (Права потребителя в случае приобретения им товара ненадлежащего качества) Закона Украины "О защите прав потребителей". Согласно этому закону, покупатель может вернуть лекарство в аптеку в течение установленного гарантийного срока и потребовать либо деньги, которые он заплатил за товар, или замену товара на аналогичный препарат, который есть у продавца (аптечного заведения).



С 1 января украинцы смогут возвращать лекарства в аптеки

Экс-глава Гослекслужбы, доктор медицинских наук, доктор фармнаук Украины Алексей Соловьев отметил, что срок годности лекарственных средств (гарантийный срок) может составлять более 5 лет.

Доктор медицинских наук Алексей Соловьев “Что же может произойти с лекарственным средством за это время? Прежде всего, следует вспомнить, что такие специфические товары, как лекарственные средства, для стабильности физико-химических свойств при хранении требуют защиты от света, воздействия влаги, испарения, соблюдения температурного режима, защиты от воздействия газов окружающей среды”.

Он отмечает, что роль государства непонятна, ведь оно должно гарантировать потребителям качественную продукцию.

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