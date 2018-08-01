В Украине введут абонплату за коммунальные услуги: сколько придется платить

В 2019 году в Украине планируют ввести абонентскую плату за коммунальные услуги. Так, за отопление придется платить все 12 месяцев, а за воду даже в том случае, если ею никто не пользовался.

Об этом сообщает Znaj.ua, отмечая, что на сайте Министерства регионального развития уже появился проект постановления, с помощью которого будут определять размер платежей.

В правительстве представили законопроект, согласно которому будет зафиксирован максимально возможный размер абонентской платы: поставщик услуг не сможет требовать больше. Однако платежный максимум привязали к минимальной зарплате.

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Формула вычисления выглядит следующим образом: минимальная зарплата×2,58×коэффициент расхода. Для отопления и горячей воды коэффициент – 0,004, для холодной воды – 0,0035, а на вывоз мусора – 0,0015.

Следовательно, абонентская плата за горячую воду и отопление может составить 38,4 гривны в месяц, за холодную воду – 33,6 гривны, а за вывоз мусора – 14,4 гривны. В результате каждому украинцу на месяц придется платить около 90 гривен. Однако эта сумма высчитана с учетом нынешнего размера минимальной зарплаты, которую планируют повысить уже осенью. Так, после роста минимальной зарплаты до 4200 гривен, за отопление и горячую воду придется заплатить уже 43,4 гривны, за холодную воду – 37,9 гривны, а за вывоз мусора – 16,2 гривны. В целом за месяц набегает сумма в размере 100 гривен.

Отмечается, что кроме абонплаты платить придется и по счетчику, поэтому украинцы будут получать платежки, состоящие из двух частей: постоянной (абонентская плата) и переменной (объем использованной услуги по счетчику). Постоянную придется платить даже в том случае, если вы на все лето уехали из города и ни разу не пользовались ни водой, ни светом, ни тем более отоплением.