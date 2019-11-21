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      В Украине введут электронные доверенности

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      Дубилет сообщил о планах запустить электронные доверенности / фейсбук Дмитрия Дубилета

      Нотариусы смогут отправлять доверенности по электронной почте. Это даст возможность оперативно передавать их на дальние расстояния. Правительство готовит соответствующий законопроект.

      О том, что вскоре доверенности на авто, представительство в суде, недвижимость и бизнес можно будет получить по электронной почте сообщил в фейсбуке Дмитрий Дубилет.

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      Представьте себе, что вы оформляете у нотариуса доверенность. И вот, кроме того, что он вам дает ее на стандартном бумажном бланке, он направляет pdf-файл со своей наложенной электронной подписью,
      – написал он.

      Сейчас электронные доверенности планируют запустить только как приложение к бумажным.

      Что такое электронная подпись?
      Это подпись, полученная в результате криптографического преобразования набора электронных данных. Реализуется она не с помощью графических изображений, а математических преобразований над содержанием документа. Благодаря этому ее невозможно подделать.

      Какие это даст возможности

       

      • Срочно передать доверенность в другой город.
      • Вместо того, чтобы отправлять бумажный бланк по почте, оперативно переслать его электронным путем.
      • Файлы с электронными подписями безопасные. Часть случаев рейдерства случается именно из-за поддельных бланков доверенностей.

      По словам Дубилет, для внедрения этого решения уже все готово. У нотариусов есть электронная подпись, которую они могут накладывать, сделав несколько кликов. В изменениях нуждается только законодательство.

      "Надо только изменить несколько строк в законах и подзаконных актах. Именно этим мы сейчас с Минюстом и Нотариальной палатой и занимаемся", – добавил он.

      Дубилет надеется, что в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит законопроект.

       

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      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Информационные технологии е-декларирование Дмитрий Дубилет
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