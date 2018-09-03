В Украине введут в обращение новые 20 гривен

Национальный банк Украины выпустил банкноты нового образца номиналом 20 гривен, которые будут введены в оборот 25 сентября 2018 года.

Об этом говорится на сайте НБУ.

"Банкноты образца 2003 и 2018 годов будут в обращении одновременно. После введения новых 20-гривневых банкнот гражданам не нужно обменивать банкноты предыдущего образца на новые", – говорится в сообщении.

20 гривен нового образца

Цель новых банкнот – заменить изношенные и поврежденные банкноты образца 2003 года.

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Как будет выглядеть новая банкнота?

По дизайну она подражает обновленным банкнотам номиналом 100 и 500 гривен. На ней сохранены основные изображения с банкноты образца 2003 года. В частности, на лицевой стороне размещен портрет Ивана Франко, а на оборотной стороне – изображение здания Львовского оперного театра. Портрет Ивана Франко перемещен в центр банкноты (раньше был с правой стороны). Размер новой банкноты не изменился 69х130 мм. Цветовая гамма у купюры тоже не изменится

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Как будет выглядеть новая банкнота 20 гривен

Национальный банк стремится повышать надежность украинских банкнот. В соответствии с международными стандартами денежные знаки нужно обновлять с определенной периодичностью, чтобы минимизировать или вовсе исключить попытки мошенников подделать банкноты. Система защиты банкнот имеет высокий уровень и соотносится с уровнями систем ведущих валют мира.