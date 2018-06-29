В Украине ввели плату за выдачу монет

С 1 августа Национальный банк Украины вводит плату за выдачу разменных монет номиналом 10 и 50 копеек.

Об этом говорится в постановлении регулятора № 71 от 25 июня 2018 года, передает Экономическая правда.

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В документе отметили, что тариф за выдачу монет номиналом 10 копеек составит 20 гривен за 1 тысячу штук, номиналом 50 копеек -35 гривен на 1 тысячу штук. Выдача монет номиналами 1,2,5 и 25 копеек остается бесплатной.

Сейчас выдача любых монет является бесплатной.

Напомним, Нацбанк прекращает чеканить мелкие монеты – он позволил продавцам не давать покупателям сдачу.