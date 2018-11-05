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      В Украине выдали первую лицензию по распределению электроэнергии в рамках реформы рынка

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      Электростанции
      Электростанции / Фото из открытых источников

      "Николаевоблэнерго" получило первую лицензию по распределению электрической энергии в Украине по сокращенной процедуре.

      Национальная комиссия выдала эту лицензию в рамках реформы рынка электроэнергии в Украине, сообщила председатель комиссии Оксана Кривенко у себя на Facebook-странице.

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      Оксана Кривенко объяснила, что такую ​​опцию запустили для эффективной имплементации законодательства. В будущем всего должны быть лицензированы около 40 распределительных компаний.

      Напомним, что в середине апреля 2017 года Верховная Рада приняла Закон "О рынке электроэнергии". Документ вводит новый подход к производству и распределению электроэнергии, вводит новых участников на рынок и новое формирование тарифов.

      Закон "О рынке электроэнергии" – что известно?
      Сейчас вся электроэнергия, которую производят станции, попадает на так называемый оптовый рынок. А оттуда через частные облэнерго потребителям. Тариф устанавливает государство. И люди не имеют права выбора. Уже с 1 июля 2019 года на рынок придет конкуренция. Украинцы смогут выбирать поставщика энергии по привлекательным для себя тарифам. И не только для дома, но даже для одной квартиры. Таким образом, Закон "О рынке электроэнергии" поможет отменить "энергетическое крепостное право".

      Теги: Новости Украины Законодательство Электроэнергия Энергетика
      Источник: 24 канал
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